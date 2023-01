Ngoumou: Tor-Premiere und neue Erkenntnisse

Auf ungewohnter Position sorgte Nathan Ngoumou für ein paar Hingucker beim Gladbacher Test gegen Arminia Bielefeld. Seinen Trainer erinnerte der Offensivmann jedenfalls an einen sehr prominenten Stürmer.

Normalerweise soll Sprinter Ngoumou, einer der schnellsten Borussen, auf dem rechten Flügel für Betrieb sorgen; das tat er mitunter sogar im ersten Saison-Abschnitt. Gegen Bielefeld (4:0) jedenfalls wollte Trainer Daniel Farke den Offensivmann auch mal im Angriffszentrum sehen, und dort sorgt der 22-Jährige für ein paar sehenswerte Momente.

Sprint von Box to Box

Dabei wurde seine spektakulärste Aktion nicht einmal von einem Tor-Erfolg gekrönt. Beim Sprint, quasi vom eigenen Strafraum bis zum gegnerischen, hängte er reihenweise Gegenspieler ab, doch Kollege Patrick Hermann versäumte es, das Zuspiel zu einem Treffer zu verwerten.

Immerhin: Nicht nur in dieser Szene zeigte der pfeilschnelle Stürmer, dass er durchaus gegnerische Abwehrreihen vor einige Probleme stellen kann. Dabei erlebte er am Mittwoch auch seine Gladbacher Tor-Premiere, als er nach knapp einer halben Stunde vor dem Bielefelder Tor zur 1:0-Führung abstaubte.

Erinnerung an Aubameyang

Trainer Farke jedenfalls dachte mit Blick auf Ngoumou an einen ganz prominenten Zeitgenossen. "Er hat mich ein wenig an Aubameyang in dessen Anfangsphase erinnert", wird Farke in der Rheinischen Post zitiert. "Der ist auch von der Außenbahn gekommen, tauchte überraschend in der Spitze auf und hat in Dortmund fast 30 Tore geschossen, weil er sein Tempo ins Spiel gebracht hat."

Pierre-Emerick Aubameyang also, ein sehr freundlich gemeinter Vergleich für den jungen Gladbacher Offensivmann, der aber immerhin angedeutet hat, dass er auch im Zentrum als Vertreter von Marcus Thuram für Furore sorgen könnte. "Wir brauchen hier Optionen", so Farke. "Marcus Thuram haben wir gefühlt durch jede Spielsekunde durchgeprügelt in der Hinrunde."

Klar ist allerdings auch: "Nathans natürliche Position ist auf der rechten Seite. Aber er hat in der Vorbereitung häufig auf einer zentralen Stürmerposition gespielt und es gut gemacht im Training."

Sommer-Comeback

Beim spät herausgeschossenen 4:0 gegen Arminia Bielefeld ging fast ein wenig unter, dass Yann Sommer erstmals nach seiner Verletzungspause und der WM wieder das Gladbacher Tor hütete. Der vom FC Bayern heftig umworbene Schlussmann musste allerdings kaum einmal ernsthaft eingreifen. Offiziell zumindest kommt momentan keine Bewegung in den möglichen Winter-Transfer, doch dass der Schweizer Nationalkeeper tatsächlich auch im restlichen Saisonverlauf im Gladbacher Tor stehen wird, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt.

Knackpunkt ist die mögliche Ablösesumme, mehr noch aber, ob Borussia auf die Schnelle einen Ersatz für Sommer findet. Jonas Omlin vom HSC Montpellier ist wie berichtet einer der Kandidaten, doch im aktuellen Transferzeitraum scheint er kaum von seinem jetzigen Arbeitgeber loszueisen.

Auch Chelsea interessiert sich für Thuram

Noch nicht komplett gesichert ist auch, ob Marcus Thuram bis zum Saisonende für Mönchengladbach spielt. In das Rennen um den Franzosen, dessen Wechsel spätestens im Sommer erwartet wird, wenn sein Vertrag ausläuft, ist nun auch der FC Chelsea eingestiegen. Ob der Premier-League-Klub allerdings womöglich schon in diesen Tagen eine Offerte für den französischen Nationalspieler unterbreitet, ist noch offen.

Ganz unbeeindruckt von den ganzen Personal-Spekulationen bereitet Farke sein Team auf den Rückrundenstart vor. Am 22. Januar treten die Gladbacher im Borussia-Park gegen den alten West-Rivalen Bayer Leverkusen an. Zuvor steigt noch ein Testspiel an gleicher Stelle: Am Samstag spielt Borussia um 14 Uhr gegen den FC St. Pauli.