Drei Tore in der Schlussviertelstunde: Gladbach gewinnt deutlich gegen Bielefeld

Borussia Mönchengladbach hat auch sein zweites Testspiel in der Wintervorbereitung ohne Gegentor gewonnen. Beim 4:0 gegen Bielefeld zeigten sich die Fohlen in den letzten 15 Minuten in Torlaune.

In ihrem zweiten Wintervorbereitungsspiel testete Borussia Mönchengladbach gegen den Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Anders als noch beim Sieg am Samstag gegen Oldenburg (2:0) stand diesmal der von Bayern umworbene Sommer zwischen den Pfosten - und der Schlussmann musste zunächst eine knifflige Situation überstehen: Sommer wurde aber nicht gefordert, da Serra und Lasme Hacks scharfe Hereingabe verpassten (6. Minute).

Trotz ihrer Überlegenheit strahlten die Fohlen in der Anfangsphase kaum Torgefahr aus. Nach etwas mehr als 20 Minuten agierte der Bundesligist dann aber druckvoller. Vor allem der auffällige Ngoumou stellte die Arminia-Verteidigung immer wieder mit seinem Tempo vor Probleme. Nachdem der Youngster in der 13. Minute noch an Fraisl gescheitert war und Herrmann seinen perfekt getimten Steckpass nicht zur Führung genutzt hatte (24.), stand er bei einem Eckball goldrichtig: Klünter kratzte einen Lainer-Kopfball von der Linie vor die Füße von Ngoumou, der sich diese Chance aus kurzer Distanz nicht nehmen ließ (29.).

Thuram erst glücklos, dann eiskalt

Da Lainer im Anschluss aus spitzem Winkel verzog (33.) und Netz an Fraisl scheiterte (36.), ging es mit dem 1:0 in die Kabinen. Viele Akteure kehrten aber nicht mehr auf den Platz zurück. Während bei den Arminen lediglich Fraisl im Tor blieb, standen auf der Gegenseite nur noch Lainer sowie Weigl auch beim Wiederanpfiff auf dem Feld.

Im zweiten Durchgang wurde das Spiel noch einseitiger als im ersten. Bielefeld kam gegen die ballsicheren Gladbacher kaum aus der eigenen Hälfte und vor allem WM-Finalist Thuram wollte unbedingt einen Treffer erzielen - zunächst blieb er aber glücklos: Erst traf er aus kurzer Distanz den Ball nicht (57.), zwei Zeigerumdrehungen später schlenzte der Angreifer rechts vorbei und 20 Minuten vor dem Ende schoss Thuram nur an den Pfosten.

Ramos verteilt Geschenke

Im vierten Versuch sollte es dann aber klappen. Ramos vertändelte am eigenen Sechzehner den Ball und Wolf bediente sofort Thuram, der auf 2:0 erhöhte (76.). Der Vorlagengeber durfte kurze Zeit später auch noch einen eigenen Treffer bejubeln, als er Fraisl in der kurzen Ecke überwand (80.). In der Schlussviertelstunde schien Gladbach am Toreschießen gefallen zu finden, denn das war noch nicht der Schlusspunkt. Nach einem erneuten Fehler von Ramos - diesmal geriet ein Rückpass zu Fraisl zu kurz - stellte Koné den 4:0-Endstand her (87.).

Vor dem Bundesligaspiel gegen Leverkusen (Sonntag, 22. Januar, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bestreitet Borussia noch eine Generalprobe. Am Samstag gastiert St. Pauli in Gladbach (14 Uhr).