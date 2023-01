Nagelsmann: "Habe die Schlagzeile gelesen und bin nicht in Ohnmacht gefallen"

Es ist die dringlichste und zugleich spannendste Personalie beim FC Bayern: Wer steht nach der Verletzung von Manuel Neuer bis Saisonende im Tor? Trainer Julian Nagelsmann gibt sich in Bezug auf einen Neuzugang entspannt und vertraut Sven Ulreich.

Aus Bayern Münchens Trainingslager in Doha berichtet Frank Linkesch

Am Samstag hatte Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus vorerst Fakten geschaffen, erklärte er seinen Torwart Yann Sommer für unverkäuflich im Winter. Das habe man dem FC Bayern auch mitgeteilt. Eine endgültige Ansage oder ein guter Bluff in diesem Pokerspiel? Bayerns Trainer Julian Nagelsmann gibt sich in Doha entspannt, er sagte am Sonntagmittag in Bezug zu Virkus: "Es ist sein Job, den Spieler zu schützen. Brazzo (Sportvorstand Hasan Salihamidzic, d. Red.) arbeitet auf Hochtouren, auch von hier aus. Wir werden sehen, was passiert. Ich habe die Schlagzeile gelesen und bin nicht in Ohnmacht gefallen."

Das klingt nicht nach Kapitulation in der Causa Sommer, Bayerns erklärtem Wunschtorwart. Ist es am Ende eine Frage des Geldes? Sommer hat seinen Wechselwunsch hinterlegt, der 34-jährige Schweizer sieht die Titelchancen mit den Münchnern im Herbst seiner Karriere, sein Vertrag bei der Borussia läuft zum Saisonende aus.

Einstweilen arbeiten die Münchner in Doha mit dem Torwart-Trio Sven Ulreich (34), Johannes Schenk (19) und Tom Ritzy Hülsmann (18). Kommt in den kommenden Tagen nicht Bewegung in die Sache, stünde Ulreich am 20. Januar bei RB Leipzig im Tor. Für Nagelsmann kein Problem: "Ich traue es ihm zu. Ulle hat in der Hinrunde einige sehr gute Spiele gemacht, auch fußballerisch hat er sehr gute Leistungen gezeigt und sehr stabil gespielt. Im Training ist es das gleiche Bild. Ulle ist sehr entspannt, geht seinen Weg und kennt seine Position."

Höfliche Worte für den Fall der Fälle, denn Nagelsmann weiß nach dem Neuer-Aus auch: "Für uns ist die Situation sehr anspruchsvoll. Es ist nicht leicht zu entscheiden, was man macht. Wir schauen, was möglich ist." Für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle schiebt er hinterer: "Wenn wir nichts machen können, bin ich auch sehr guter Dinge, dass wir einen sehr guten zweiten Saisonteil spielen."

Nagelsmann: Kein Kontakt zu Nübel

Schließlich gibt es noch Alexander Nübel, den der FC Bayern zur AS Monaco verliehen hat. Als dieser 2020/21 eine Saison lang in München spielte, hieß der Trainer noch Hansi Flick. "Ich hatte mit ihm noch nie wirklich Kontakt, weil er noch nie mein Spieler war. Hätte ich schon mit ihm gearbeitet, wäre es eine andere Situation", sagte Nagelsmann. Die Akte Nübel könnten die Münchner dann wieder öffnen, sollte es mit Sommer nicht klappen.