NFL 2023/24: Übertragung im Free-TV und Stream

Nach langem Warten startet im September die National Football League (NFL) in die neue Regular Season. Wo die Spiele zu sehen sind? Eine Übersicht.

Der amtierende NFL-Champion, die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes, eröffnet in der Nacht vom 8. auf den 9. September die neue Spielzeit gegen die Detroit Lions. Der Weg zur möglichen Titelverteidigung kann bei drei verschiedenen Anbietern verfolgt werden.

Wer überträgt die NFL 2023/24?

RTL konnte sich zur Saison 2023/24 Übertragungsrechte für die NFL sichern und löst somit die ProSiebenSat.1-Gruppe ab. Der TV-Sender kündigte an, dass er 80 Spiele - inklusive der Play-offs, des Super Bowls und der beiden Spiele in Frankfurt - übertragen wird. Künftig werden zwei Spiele am Sonntag bei RTL und Nitro live im Free-TV gezeigt. Dazu wird noch ein drittes Spiel auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ zu sehen sein.

Wie bereits in den vorherigen Saisons bietet DAZN (Anzeige) kostenpflichtige Live-Übertragungen mehrerer NFL-Spiele aus der Regular Season und den Play-offs an. Auch der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers kann beim Streaming-Dienst verfolgt werden. DAZN bietet zudem als einziger Anbieter den NFL Game Pass, mit dem man alle Saisonspiele live oder auf Abruf per Stream gucken kann, an.

Mit Amazon Prime mischt ein dritter Anbieter mit. Dort werden die Spiele am Donnerstag mit englischem Kommentar exklusiv übertragen.