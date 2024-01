Super Bowl 2024: Kickoff, Halbzeitshow und TV-Übertragung

Die Play-offs in der National Football League führen Jahr für Jahr zum größten Ereignis des US-Sports: dem Super Bowl. Die 58. Ausgabe, in römischen Ziffern LVIII, steigt 2024 in Las Vegas, Paradise, Nevada. Alle Infos.

Wann wird der Super Bowl 2024 ausgetragen?

Der Super Bowl findet seit zwei Saisons am zweiten Sonntag und nicht wie zuvor am ersten Sonntag im Februar statt. Heißt: Das große Spiel steigt in der Nacht vom Sonntag, den 11. auf den 12. Februar. Dann wird der Nachfolger der Kansas City Chiefs ermittelt, die 2023 den Super Bowl für sich entschieden.

Wann ist der Kickoff im Super Bowl?

Um wieviel Uhr der Kickoff, also die Spieleröffnung, erfolgt, steht nach aktuellem Stand noch nicht fest. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass der Kickoff wie in den vergangenen Jahren um 0.30 Uhr deutscher Zeit vollzogen wird.

Wer spielt im Super Bowl gegeneinander?

32 Teams sind wie jedes Jahr an den Start gegangen, um die beste Mannschaft aus der American Football Conference (AFC) und National Football Conference (NFC) zu ermitteln. In den Play-offs, die am 13. Januar 2024 starten, duellieren sich dann die verbliebenen 14 Teams um die zwei Super-Bowl-Plätze.

Wo findet der Super Bowl LVIII statt?

Ausgetragen wird das Bombast-Event 2024 im US-Bundesstaat Nevada - genauer gesagt in Paradise, einer kleinen Siedlung nahe der Millionenstadt Las Vegas. Als Spielstätte des 58. Super Bowl dient dabei das Allegiant Stadium, das Heimstadion der Las Vegas Raiders. In der 2020 eröffneten Arena finden rund 65.000 Zuschauer Platz, die das Spektakel live mitverfolgen können.

Was ist in dieser Saison neu?

Im Vergleich zur letztjährigen Spielzeit gibt es nahezu keine Änderungen. Einzig das Heimrecht wechselt wieder. Während beim letzten Super Bowl mit den Philadelphia Eagles ein Team aus der NFC Heimrecht hatte, genießt nun der Vertreter der AFC dieses. Einhergehend damit darf die jeweilige Mannschaft zuerst die Trikotfarbe wählen.

zum Thema Die Liste der Super-Bowl-Sieger

Wer performt in der Halbzeit-Show?

Abseits des Sportlichen ist die Halbzeit-Show ein wichtiger Bestandteil des Super Bowls. Zahlreiche Größen der Musikgeschichte - darunter Michael Jacken, Lady Gaga, Prince und Snoop Dogg - wurde in der Vergangenheit die Ehre zuteil, beim Super Bowl aufzutreten. Im September gab die NFL bekannt, dass der R&B-Sänger Usher in der diesjährigen Halbzeitpause erstmals beim Super Bowl auftreten wird. Ob noch weitere Stars neben Usher performen werden, steht noch nicht fest.

Wann beginnt die Halbzeit-Show?

Rund eineinhalb Stunden nach dem Kickoff wird die Halftime Show an den Start gehen, diese wird circa eine halbe Stunde dauern.

Wer überträgt den Super Bowl live in TV und Stream?

Der Super Bowl kann kostenlos bei RTL verfolgt werden. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN, verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz, stellt ebenfalls einen Livestream zur Verfügung. Wann die Übertragung startet, steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr war DAZN eine Stunde vor dem Kickoff live auf Sendung.

Wer ist Super-Bowl-Rekordsieger?

Den ersten Platz teilen sich die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots mit jeweils sechs Siegen. Fünfmal waren die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys erfolgreich. Rekordsieger unter den Spielern ist Tom Brady, der mit den Patriots und den Tampa Bay Buccaneers siebenmal die Vince Lombardi Trophy holen konnte. Als Head Coach hat Patriots-Trainer Bill Belichick mit sechs Siegen die Nase vorne.

Alle Sieger im Überblick

Was bekommt der Sieger?

Der Pokal, den das Siegerteam in den Himmel von Nevada heben wird, ist die begehrte Vince Lombardi Trophy. Außerdem werden 150 goldene und mit Diamanten besetzte Super-Bowl-Ringe jährlich an das Siegerteam verteilt. Der rein materielle Wert beträgt circa 5000 US-Dollar pro Stück. Der ideelle Wert der Ringe und der Vince Lombardi Trophy kennt natürlich keine Grenzen.

Das Objekt der Begierde: die Vince Lombardi Trophy. IMAGO/USA TODAY Network

Wie viele Menschen sehen den Super Bowl?

Allein in den USA sehen sich Jahr für Jahr über 100 Millionen Menschen den Super Bowl live an. In den Top 10 der TV-Übertragungen mit den meisten Zuschauern aller Zeiten finden sich in den Vereinigten Staaten neun Super-Bowl-Übertragungen - darunter der bisherige Hit mit über 114 Millionen, das Duell zwischen New England und Seattle vom 1. Februar 2015 (28:24 für die Patriots nach einer gefangenen Interception kurz vor Schluss).

Wie lange dauert der Super Bowl?

Zusätzlich zu der reinen Spielzeit ist aufgrund der Halbzeitshow und einer möglichen Overtime mit einer Gesamtdauer von bis zu vier Stunden zu rechnen.