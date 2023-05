RTL setzt bei NFL-Übertragungen auf Buschmann, Esume und Werner

#54: Rodgers, Russell, Lamar & Co - welcher Quarterback startet nochmal richtig durch?

In der heutigen Ausgabe von „Icing the kicker“ beschäftigen sich Kucze, Detti, Grille und Jan mit einigen Quarterbacks, die schon ein paar Jahre in der NFL auf dem Buckel haben, zuletzt aber mehr oder weniger tiefe Täler durchschreiten mussten. Oder etwas zu beweisen haben. Führt Aaron Rodgers die New York Jets zum Schotter? Gelingt Russell Wilson den Turnaround unter Sean Payton? Kann es Geno Smith nochmal allen zeigen? Schafft es Lamar Jackson zurück zur MVP-Form? Nutzt Kyler Murray nach Verletzung unter neuem Head Coach seine vielleicht letzte Chance, ein ganz Großer zu werden? Dies und einiges mehr wird heiß diskutiert. Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ gibt es am 08. Juni. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire