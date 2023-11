NFL Game Pass auf DAZN: Kosten und Informationen zur Football-Übertragung im Stream

Zur neuen NFL-Saison gibt es einige Änderungen, was die Übertragungen der besten Football-Liga der Welt im hiesigen TV sowie per Stream angeht. Den NFL Game Pass gibt es ab sofort nur noch über DAZN - ein Überblick mit den wichtigsten Infos.

In der Nacht vom 8. auf den 9. September eröffnen die Kansas City Chiefs mit dem Duell gegen die Detroit Lions um 2.30 Uhr deutscher Zeit die 104. NFL-Saison. Traditionell gebührt die Ehre des Eröffnungsspiels dem amtierenden Super-Bowl-Champion, im Februar hatten sich Patrick Mahomes und Co. durch einen 38:35-Erfolg über die Philadelphia Eagles zum zweiten Mal in den vergangenen vier Jahren die Krone aufgesetzt.

Die Mission Titelverteidigung können die deutschen Chiefs-Fans in der neuen Saison nicht mehr wie gewohnt über die Kanäle der ProSiebenSat.1-Gruppe verfolgen. Stattdessen liegen die Übertragungsrechte an der NFL mittlerweile bei RTL, das künftig circa 80 Spiele live auf seinen Sendern übertragen wird. Doch auch für Football-Fans, die bisher über den NFL Game Pass die Spiele verfolgt haben, ändert sich zur neuen Saison einiges. Hier gibt es alle Infos zum neuen NFL Game Pass auf DAZN.

Was ist der NFL Game Pass?

Der NFL Game Pass bietet die Möglichkeit, alle Saisonspiele live oder auf Abruf per Stream zu schauen. In der Vergangenheit wurde der Game Pass - vergleichbar mit dem League Pass der NBA oder dem Baseball-Pendant MLB.TV - direkt über die Website der NFL angeboten.

Mit einem Jahres- oder Monatsabo konnten eingefleischte American-Football-Fans alle Spiele inklusive der Play-offs und des Super Bowls live mit Original-Kommentar, im Re-Live, als 40-Minuten-Zusammenfassung oder über spezielle Kameraperspektiven wie den Coaches Film schauen. Auch Dokumentationen, der TV-Sender NFL Network sowie ein umfangreiches Spiele-Archiv sind über den NFL Game Pass für Abonnenten verfügbar.

Warum wechselt der NFL Game Pass zu DAZN?

Seit Sommer 2023 ist der NFL Game Pass nur noch über DAZN verfügbar. Die National Football League und der weltweit operierende Sportstreamingdienst haben sich auf eine zehnjährige Partnerschaft geeinigt, die NFL hofft dabei auf den Ausbau der internationalen Fangemeinde durch das "globale Vertriebsnetzwerk und die Marketingkapazitäten" von DAZN, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

Was kostet der NFL Game Pass 2023 auf DAZN?

Laut eigenen Angaben bietet DAZN Sportfans in über 200 verschiedenen Ländern weltweit ein Angebot an Live-Inhalten - und zukünftig auch den NFL Game Pass. Der Preis bleibt in Deutschland dabei im Vergleich zur Vorsaison gleich.

Der Season Pro Pass für die komplette Spielzeit kostet 171,99 Euro, inkludiert sind alle oben genannten Inhalte in der Zeitspanne vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024. Zusätzlich bietet DAZN einen sogenannten "Weekly Pass" an, für 17,99 Euro bekommen Fans für sieben Tage Zugang zu allen Game-Pass-Inhalten.

Benötige ich zusätzlich ein DAZN-Abo?

Nein, der NFL Game Pass läuft gesondert von den drei Abo-Optionen des Sportstreamingdienstes. Dies bedeutet einerseits, dass NFL-Fans den Game Pass ohne ein DAZN-Abo über die Website buchen können. Andererseits müssen aber auch DAZN-Kunden den NFL Game Pass zusätzlich zu ihrem bestehenden Abo erwerben, um wirklich alle Spiele der kommenden Saison sehen zu können.

Neukunden müssen sich beim Kauf des NFL Game Pass bei DAZN registrieren, bisherige Game-Pass-Kunden können sich mit ihrem bestehenden NFL-Nutzernamen bei DAZN anmelden. Aktuelle DAZN-Kunden können den NFL Game Pass als "Add-On" zu ihrem bestehenden DAZN-Abo kaufen.

Für bisherige Game-Pass-Kunden ist dabei Folgendes zu beachten: Die automatische Verlängerung des Game-Pass-Abos fällt durch den Wechsel zu DAZN weg. Das bedeutet, alle bisherigen Game-Pass-Kunden müssen sich über DAZN anmelden und dort den NFL Game Pass für die neue Saison kaufen.

NFL: Die Übertragungen im TV und Stream

Der NFL Game Pass ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, in Deutschland die Partien der Chiefs, Bills, Patriots und Co. zu verfolgen. Mit dem Wechsel der Übertragungsrechte zu RTL werden künftig noch mehr Spiele im TV zu sehen sein, als aus der Vergangenheit gewohnt.

Voraussichtlich sollen 80 Partien mit deutschem Kommentar entweder auf RTL oder auf Nitro übertragen werden, dabei setzt das Unternehmen auf ein Kommentatoren-Team um Frank Buschmann, Björn Werner und Patrick Esume. Während der Regular Season sollen bis zu drei Live-Spiele pro Woche, in den Play-offs alle Partien ebenfalls mit deutschem Kommentar im TV zu sehen sein. Zusätzlich zeigt RTL die Spiele als Live-Stream auf der hauseigenen Plattform RTL+. Neben den Free-TV-Spielen wird eine Partie wöchentlich exklusiv auf RTL+ gezeigt.

Auch DAZN bleibt neben dem NFL Game Pass eine Anlaufstelle für zahlreiche Partien, die über die regulären DAZN-Abos zu sehen sein werden. Der Streamingdienst zeigt wie gewohnt jeden Sonntag sieben Stunden Football mit den Konferenzen NFL Redzone und der deutschen ENDZN sowie jede Woche das Thursday, Sunday und Monday Night Game mit deutschem Kommentar plus die Play-offs und den Super Bowl.