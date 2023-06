Neymar & Co. zu Brasiliens Trainersuche: "Wir wollen Ancelotti"

Die brasilianische Nationalmannschaft wird aktuell von einem Interimstrainer betreut. Nicht nur Kapitän Neymar hat einen klaren Wunsch für die Nachfolge - der aber wohl noch nicht zeitnah zu realisieren ist.

Sollen 2024 in Brasilien vereint sein: Neymar (li.) und Carlo Ancelotti. imago images (2)

In einem Interview mit dem brasilianischen Sender "BandSports" bestätigte Real-Profi Rodrygo, was zuvor von verschiedenen Seiten bereits kolportiert worden war: "Ich weiß, dass er der Plan A der Seleçao ist", sagte der Angreifer. Er, damit meinte er Carlo Ancelotti. Seit dem Ausscheiden Brasiliens bei der WM und dem anschließenden Aus von Nationaltrainer Tite wird der 64-jährige Coach von Real Madrid häufig in Verbindung mit dem Amt als brasilianischer Nationaltrainer gebracht.

Ancelotti hatte selbst im April bestätigt, dass man sich beim brasilianischen Verband für ihn interessiere, aber auch gesagt, dass er seinen Vertrag bei Real Madrid erfüllen möchte. Dieser läuft noch bis 2024. Zuletzt hatte die Tageszeitung "O Globo" unter Berufung auf Präsident Ednaldo Rodrigues berichtet, dass Ancelotti nach Ablauf seines Vertrages - also in einem Jahr - Coach der Seleçao wird. Bestätigt ist noch nichts, einen Vertrag könnte der Italiener aufgrund der FIFA-Regularien ohnehin erst im Januar - sechs Monate vor Vertragsende bei den Madrilenen - unterschreiben.

Wir Spieler wollen ihn. Rodrygo über Carlo Ancelotti

"Der Präsident will ihn - und wir Spieler wollen ihn auch", stellte Rodrygo nun klar. "Spieler wie ich, wie Vini, wie Militao, wir kennen ihn bereits, wir kennen seine Größe." Und Kapitän Neymar ist sich sicher, "dass Ancelotti uns eine Menge beibringen kann. Er ist ein Mann, der alles gewonnen hat." Es sei "ein Privileg, dass Brasilien erstmals von einem ausländischen Trainer gecoacht werden wird".

Aktuell wird die brasilianische Nationalmannschaft noch interimsweise von Ramon Menezes betreut. Der ehemalige Bundesligaspieler (15 Einsätze für Bayer 04 Leverkusen), der zuvor die U 20 des Landes coachte, war nach dem Abgang von Tite eingesprungen, blickt aber auf einen äußerst unglücklichen Start zurück. Zwei der drei Länderspiele unter seiner Ägide verlor Brasilien - das Debüt im März ging mit 1:2 gegen Marokko verloren, zuletzt setzte es ein 2:4 gegen den Senegal.

Wer die Seleçao in ihr nächstes großes Turnier führt, ist damit offen. Die Copa America 2024 startet in fast genau einem Jahr am 20. Juni - zehn Tage, bevor Ancelottis Vertrag bei Real offiziell endet.