Traumtor und Doppelpack Mané: Senegal schlägt Brasilien mit 4:2

Brasilien hat seinen zweiten Sieg in dieser Länderspielperiode verpasst. Die Selçeao verlor im Estadio Jose Alvalade in Lissabon gegen Afrikameister Senegal mit 2:4. Bayern-Profi Sadio Mané traf doppelt.

Lucas Paqueta brachte Brasilien nach Vorarbeit von Real Madrids Vinicius Junior per Kopf zunächst in Führung (11.). Durch die Tore von Habib Diallo (22.), Marquinhos (53., Eigentor) und Bayern Münchens Sadio Mane (56.) - der den Ball sehenswert in den Winkel platzierte - geriet der Rekordweltmeister aber mit 1:3 ins Hintertreffen. Immerhin konnte Paris-Innenverteidiger Marquinhos sein Missgeschick mit dem Anschlusstreffer wenig später wieder gutmachen (58.).

Danach beruhigte sich die Partie etwas, Mané setzte mit seinem zweiten Treffer in der siebten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand für den amtierenden Afrikameister. Zum ersten Mal seit elf Jahren gelang es einem Team, einen Rückstand gegen Brasilien zu drehen und das Spiel zu gewinnen. Für Brasiliens Interimstrainer Ramon Menezes bedeutete die Niederlage die zweite in seiner insgesamt erst drei Spiele andauernden Amtszeit. In seinem ersten Spiel im März hatte er sich mit seiner Elf Marokko mit 1:2 geschlagen geben müssen, ehe vor einigen Tagen ein 4:1-Erfolg gegen Guinea gelang.

Wie lange Menenez noch Interimstrainer bleibt, ist nicht klar. Was allerdings klar ist, ist dass Real-Coach Carlo Ancelotti weiter als Wunschkandidat auf die Nachfolge von Chefcoach Tite gilt - Medienberichten zufolge soll sich der brasilianische Fußballverband bereits auf den 64-Jährigen festgelegt haben, sobald sein Vertrag bei Real Madrid nach der kommenden Saison ausläuft.