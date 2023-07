Neues Spieltags-Gesicht: Das ändert sich in der 3. Liga

Schon Ende 2022 war klar, dass die 3. Liga mit einem veränderten Spieltags-Gesicht aufwarten wird. So gestaltet sich der Regelspieltag der 3. Liga ab der Saison 2023/24 …

Ein Spiel am Freitag, sechs Spiele zeitgleich am Samstag, zwei Spiele zweitversetzt am Sonntag, eine Partie am Montagabend - so wurde die 3. Liga in den letzten Jahren präsentiert. Damit ist es nun vorbei. Schon länger stand fest, dass es kein Montagabend-Spiel mehr geben wird, elf der 20 Drittligisten hatten gegen die Fortsetzung der Montagsspiele über die Saison 2022/23 hinaus gestimmt. Ab 2023/24 wird dieses Vorhaben nun auch in die Tat umgesetzt. Die Partie, die den Spieltag abgeschlossen hat, ist auf den Sonntag vorgezogen worden, wo nun drei Spiele über die Bühne gehen.

Der Regelspieltag in der 3. Liga schaut nun so aus: Der Freitagabend bleibt unberührt mit einem Spiel, das um 19 Uhr angepfiffen wird. Der Samstag bietet nach wie vor sechs Spiele, allerdings wird eine Partie abgekoppelt und findet erst nach den anderen fünf Begegnungen um 16.30 Uhr statt. Der große Samstagsblock beginnt um 14 Uhr.

Der Sonntag, der nun drei Spiele auf dem Programm stehen hat, bringt Partien, die mit je dreistündigem Abstand angepfiffen werden. Die erste Partie fängt um 13.30 Uhr an, in Spiel zwei rollt um 16.30 Uhr der Ball und die Runde wird am Sonntagabend um 19.30 Uhr abgeschlossen.

Wie schon vergangene Saison werden alle Partien aus der 3. Liga bei "MagentaSport" im Livestream zu sehen sein, die Telekom hält die TV-Rechte bis zur Saison 2026/27. Einzelne Live-Spiele werden außerdem auf ARD-Regionalsendern übertragen. Von den insgesamt 380 Spielen der 3. Liga zeigt "MagentaSport" künftig 312 Partien exklusiv.