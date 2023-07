kicker-Managerspiele: Jetzt Drittliga-Team aufstellen

Nach dem Startschuss in der 2. Bundesliga vergangene Woche kann nun auch im Unterhaus der Kader in den kicker-Managerspielen Classic und Interactive zusammengestellt werden.

Am Freitag (4. August 2023) eröffnen der Hallesche FC und Rot-Weiss Essen die neue Drittligasaison. Ob der Kampf um die Aufstiegsplätze so eng wie in der vergangenen Spielzeit wird, zeigt sich sicherlich erst im Laufe der Hinrunde. Wie schlagen sich die Absteiger aus Bielefeld, Regensburg und Sandhausen? Wie viele der 4 Neulingen können am Ende die Klasse halten?

Sechs Millionen für 22 Spieler

All diese Fragen werden sich die kicker-Manager in den nächsten Tagen und Wochen stellen. Denn ab jetzt ist der Transfermarkt der 3. Liga geöffnet. Mit sechs Millionen Euro Budget kann im Interactive Modus ein möglichst ausbalancierter 22-Mann-Kader zusammengebaut und Jagd auf den Gesamtsieg gemacht werden.

22 Spieler kosten den Maximalwert

In der Spielerliste haben wir zum Start 22 Profis mit dem maximalen Marktwert von 0,6 Mio Euro ausgestattet. Dazu gehören die Spieler, die in der vergangenen Saison fast ausschließlich über 200 Punkte im Managerspiel sammeln konnten und auch dieses Jahr überzeugen könnten. Dazu kommt mit Rouwen Hennings vom SV Sandhausen ein echter Top-Star.

Wir wünschen allen Managern ein gutes Händchen und viel Spaß beim Basteln am Kader.

