3. Liga: Termine, Modus, Favoriten, TV.

Halle und Essen eröffnen am 4. August die neue Drittliga-Spielzeit. Fragen und Antworten zur Saison 2023/24 in der 3. Liga.

3. Liga: Start und letzter Spieltag

Am 4. August 2023 steigt das Eröffnungsspiel zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiss Essen, am 18. Mai 2024 steigt der 38. und letzte Spieltag in der 3. Liga.

Welche Teams sind die Favoriten in der 3. Liga?

Naturgemäß tauchen die drei Zweitliga-Absteiger Bielefeld, Sandhausen und Regensburg im Favoritenkreis auf. Aber auch Dresden, das auf der Zielgerade den Aufstieg noch aus der Hand gab, Saarbrücken, Waldhof und 1860 nehmen den nächsten Anlauf Richtung deutsches Unterhaus.

Wie lauten die Drittliga-Aufsteiger?

Aufgestiegen aus der Regionalliga sind die SpVgg Unterhaching und der SSV Ulm 1846, die beide auch schon in der Bundesliga zu finden waren ebenso wie Bundesliga-Gründungsmitglied Münster. Die Preußen haben ebenso wie der VfB Lübeck die Rückkehr nach zweijähriger Abstinenz geschafft.

Wie viele Mannschaften steigen aus der 3. Liga ab?

Auch 2023/24 müssen vier Teams den Gang in die jeweiligen Regionalligen antreten. Im Vergleich zur Vorsaison kam es hier also zu keinen Änderungen.

Wie viele Drittliga-Teams steigen auf?

Der Meister und der Tabellenzweite steigen auch 2023/24 wieder direkt in die 2. Bundesliga auf, der Tabellendritte kämpft in zwei Spielen mit dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga um einen Platz im deutschen Unterhaus.

3. Liga: Welche Rolle spielt der 4. Platz?

Mit dem 4. Tabellenplatz sichert man sich am Ende der Saison einen Platz in der 1. Runde des DFB-Pokals. Sollte dazu Freiburg II, das nicht aufstiegsberechtigt ist, auf einem der drei obersten Ränge landen, würde der 4. Platz automatisch zum Relegationsplatz mutieren.

Wer überträgt die Spiele der 3. Liga?

Alle Partien aus der 3. Liga sind weiter bei "MagentaSport" im Livestream zu sehen, die Telekom hält die TV-Rechte der 3. Liga. Einzelne Live-Spiele werden außerdem auf ARD-Regionalsendern übertragen.

Wann geht die 3. Liga in die Winterpause?

Die 3. Liga pausiert im Winter einen Monat, das Jahr 2023 endet mit dem 20. Spieltag um das Wochenende 20./21. Dezember 2023, die Vereine steigen dann um das Wochenende 20./21. Januar 2024 wieder in den Spielbetrieb ein.

Wer hat am meisten Drittliga-Erfahrung?

Nachdem der SV Wehen Wiesbaden und der VfL Osnabrück aufgestiegen sind, weist die SpVgg Unterhaching mit 418 Drittligaspielen seit Einführung der 3. Liga 2008/09 die meiste Erfahrung auf, Halle hat 416 Partien auf dem Buckel, allerdings etwas mehr Punkte. Hier geht's zur Ewigen Tabelle der 3. Liga.

Wer setzt sich oben durch, wer richtet den Blick nach unten?

Hier geht's zum Tabellenrechner.