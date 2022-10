3. Liga bis einschließlich 2026/27 bei "MagentaSport"

Die Entscheidung über die Vergabe der Medienrechte ist gefallen: Die 3. Liga wird auch über den Sommer 2023 hinaus live bei "MagentaSport" zu sehen sein.

Die Telekom und der DFB haben sich auf eine Verlängerung der Partnerschaft bis einschließlich der Spielzeit 2026/27 geeinigt. "MagentaSport" bietet damit langfristig exklusiv alle 380 Spiele der 3. Liga live an. Das neue Paket umfasst weiterhin auch die beiden Relegationsspiele der Regionalligisten.

Mindestens zehn Spiele frei empfangbar

"MagentaSport" hält nicht nur die Pay-TV-Liverechte wie bisher, sondern kann ab dem nächsten Sommer Spiele auch frei empfangbar übertragen und per Sublizenz an Free-TV-Partner vergeben. Gemäß Vertrag sind mindestens zehn Begegnungen pro Saison frei empfangbar auszustrahlen. Zuletzt lagen die Rechte für 86 Live-Partien im frei empfangbaren Fernsehen und die Zusammenfassungen bei "SportA", der Agentur von ARD und ZDF.

"MagentaSport" ist seit der Saison 2017/18 die TV-Heimat der 3. Liga, die Zuschauer-Reichweiten wurden seitdem um 340 Prozent gesteigert.

Highlights sowohl im Pay- als auch im Free-TV

Highlightpakete haben ARD und ZDF sowie im Pay-Segment DAZN und "Sky" erworben. ARD und ZDF können von jeder Partie der 3. Liga Zusammenfassungen in einer Länge von bis zu 18 Minuten zeigen. DAZN und "Sky" halten ebenfalls Highlight-Rechte für alle Spiele, die im zeitlichen Rahmen von jeweils bis zu sechs Minuten sowohl frei empfangbar als auch im Pay-Bereich ausgestrahlt werden können.

TV-Einnahmen steigen enorm

Die Gesamterlöse für die Klubs steigen von 15,65 auf 26,2 Millionen Euro pro Saison. Über die genaue Ausschüttung des Nettoerlöses an die Klubs werde der Ausschuss 3. Liga noch beraten und einen Vorschlag an die DFB-Gremien unterbreiten. Dieser Vorgang soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Neues Spieltagsformat ab 2023/24

Wie in der Bundesliga und der 2. Liga wird auch in der 3. Liga künftig das bei den Fans ungeliebte Montagsspiel wegfallen. Der Regelspieltag in der 3. Liga erstreckt sich ab der kommenden Saison über drei statt zuletzt vier Tage. Am Freitagabend wird unverändert eine Partie ausgetragen. Kernzeit bleibt der Samstagnachmittag mit sechs Spielen, wobei hier nun die Option auf eine Partie am späteren Nachmittag oder frühen Abend besteht. Die übrigen drei Partien sind sonntags zu drei verschiedenen Uhrzeiten geplant. Neu sind dabei die Termine um 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. Letztere Anstoßzeit tritt an Stelle des Montagsspiels.