Neuers Bayern-Kritik wegen Tapalovic: "Das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe"

Manuel Neuer (36) hat den FC Bayern nach der Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic in deutlichen Worten kritisiert - und unter anderem die Kommunikation der Verantwortlichen bemängelt.

In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" sagte Neuer über die Entlassung seines langjährigen Torwarttrainers und Weggefährten: "Dieser Schlag hat mich extrem getroffen." Die Entscheidung sei für ihn "aus dem Nichts gekommen", ebenso für Tapalovic. "Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mich hat das richtig umgehauen."

Der deutsche Rekordmeister hatte Tapalovic Anfang vergangener Woche von seinen Aufgaben entbunden. "Dieses Miteinander ist nie so entstanden, wie wir Verantwortlichen uns das vorstellen", hatte Julian Nagelsmann gesagt. Das Verhältnis zwischen Torwart- und Cheftrainer soll nicht unproblematisch gewesen sein.

Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Manuel Neuer

Tapalovic war seit 2011 beim FC Bayern tätig und somit während Neuers gesamter Zeit in München dessen Trainer. Beide gelten als gut befreundet. "Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag", sagt Neuer, der nach einem bei einer Skitour erlittenen Unterschenkelbruch mehrere Monae ausfällt. Nur kurz vor Tapalovics Entlassung hatte Bayern Yann Sommer als Ersatz verpflichtet, Neuers Zukunft beim deutschen Rekordmeister ist damit fraglich.

"Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen", sagt Neuer weiterhin. "Das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe wirklich schon einiges erlebt." Es übersteige sogar den Fan-Hass und die "Koan Neuer"-Plakate bei seinem Wechsel von Schalke nach München 2011. "Was jetzt passiert ist, das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer", befindet Neuer. "Alle in unserer Torwart-Gruppe hat es zerrissen, da sind Leute in Tränen ausgebrochen."

Tapalovic sei nicht nur bei den Torhütern, sondern "in der ganzen Mannschaft beliebt" gewesen. Nach kicker-Informationen waren einige Bayern-Profis von der Personalentscheidung sehr überrascht.

Neuer sagt weiter, er sei von den Bayern-Verantwortlichen über den Schritt informiert worden. "Eine für mich nachvollziehbare Begründung gab es nicht", berichtet er. "Es wurden Dinge gesagt, die ich nicht teile. Aber ich habe keine Argumente gehört, die ausschließen, dass man miteinander hätte sprechen und die Dinge hätte klären können." Gerüchte, Tapalovic habe Interna aus dem Trainerstab an Neuer weitergeleitet, könne er "zu hundert Prozent verneinen".

Neuer "kalt und brutal erwischt"

Nachdem er vom Aus Tapalovics erfahren hatte, habe er "an alles gedacht, auch was meine eigene Zukunft im Verein angeht". Die Führungsriege habe ihm aber versichert, dass die Entlassung nichts mit ihm selbst zu tun habe. Dennoch habe ihn die Entscheidung "kalt und brutal erwischt", er verspüre nun "große Enttäuschung". Das habe "mit dem Menschlichen zu tun, dem Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter: Wir wollen als Bayern München anders - eine Familie - sein. Und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe. Das ist für alle schade."