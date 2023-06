Neuer Werder-Vertrag fix: Werner verlängert vorzeitig

Der SV Werder Bremen hat am Dienstag die vorzeitige Vertragsverlängerung von Cheftrainer Ole Werner bekanntgegeben. Der neue Kontrakt des 35-Jährige ist damit über die bisherige Laufzeit bis 2024 hinaus angelegt.

Ole Werner und der SV Werder Bremen - bislang war diese Konstellation eine Erfolgsgeschichte: Der Cheftrainer führte den Traditionsklub aus der 2. Liga zurück in die Bundesliga und erreichte dort mit seiner Mannschaft souverän den Klassenverbleib - allein dadurch hatte sich sein zuvor bis Ende der abgelaufenen Saison gültige Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Am Sonntag berichtete der kicker, dass sich die Verlängerung auf der Zielgeraden befand, am Dienstag meldete der Klub nun Vollzug über eine noch langfristiger angelegte Zusammenarbeit.

Werders Geschäftsführer Fußball Frank Baumann attestierte Werners Trainerteam angesichts der erreichten Saisonziele eine "hervorragende Arbeit", nachdem der 35-Jährige die Bremer Mannschaft in Folge der Impf-Affäre um Ex-Coach Markus Anfang im Dezember 2021 übernommen hatte und es geschafft habe, "mit seiner klaren Idee von einem attraktiven und offensiven Fußball eine erfolgreiche Einheit zu formen", so der 47-Jährige: "Er hat großen Anteil daran, dass wir während der Saison nie auf einem Abstiegsplatz standen." Werder beendete die abgelaufene Bundesliga-Saison als Tabellen-13.

"Alle Verantwortlichen ziehen an einem Strang"

Auf dem Weg zur vorzeitigen Verlängerung hatte zuletzt noch in vereinzelten Angelegenheiten Verhandlungsbedarf bestanden, insbesondere beim Werner zur Verfügung stehenden Kader, dessen Breite der Trainer gegen Saisonende bemängelt hatte. Der etwas üppigere finanzielle Spielraum, den der Bundesliga-Klassenerhalt dem Klub im Vergleich zur Vorsaison als Aufsteiger verschafft hat, soll letztlich auch möglichen Investitionen in die Mannschaft zugutekommen.

Werner erklärte in dem Klub-Statement zu seiner Verlängerung: "Die bisherige Zeit bei Werder war auf nahezu allen Ebenen erfolgreich und absolut positiv. Wir sind dabei, sukzessive ein Team aufzubauen und zu entwickeln, um Werder langfristig in der Bundesliga zu etablieren. Dieser Herausforderung stelle ich mich gerne, weil ich hier auch das Gefühl habe, dass alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen und gemeinsam an diesem Ziel arbeiten." Sein Trainerteam um die Co-Trainer Patrick Kohlmann, Hannes Drews und Tom Cichon bleibt in der bisherigen Konstellation zusammen.

Ole identifiziert sich mit Werder. Clemens Fritz

Laut Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz sehe der aktuell jüngste aller 18 Bundesliga-Trainer seine Entwicklung "noch nicht am Ende", sei zudem "sehr lernwillig", erklärte der 42-Jährige: "Man merkt Ole an, dass er sich in Bremen wohlfühlt und sich absolut mit Werder identifiziert. Er bringt seine Qualitäten als Trainer ein, um die Mannschaft und jeden Spieler weiterzuentwickeln."