Werner: Verlängerung bei Werder auf der Zielgeraden

Durch den Bundesliga-Klassenerhalt war bereits sichergestellt, dass Ole Werner Trainer des SV Werder Bremen bleibt. Nun deutet sich der Vollzug einer noch langfristiger ausgerichteten Zusammenarbeit an.

Dass die Gespräche zwischen Verein und Cheftrainer intensiviert würden, nachdem man in den vergangenen Monaten immer mal wieder im Austausch gewesen ist über die künftige und gemeinsame Ausrichtung des SV Werder Bremen, wurde zum Ende der abgelaufenen Saison bereits offen kommuniziert. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass sich eine weitere Vertragsverlängerung von Ole Werner auf der Zielgerade befindet. In der kommenden Woche ist mit dem Vollzug zu rechnen. Zwar hatte sich der Kontrakt des 35-Jährigen durch den erreichten Bremer Klassenerhalt in der Bundesliga automatisch mit einer neuen Laufzeit um ein weiteres Jahr bis 2024 angepasst. Doch demnächst wird die Zusammenarbeit noch langfristiger angelegt sein.

Werner hatte sich bereits in der vergangenen Woche konstruktiv über die bisherige Zeit bei Werder geäußert, die er "als sehr erfolgreich wahrgenommen habe: Wir haben zweimal unser Saisonziel erreicht und ich glaube", so der Coach, "die Herausforderungen, die vor uns liegen, können auch weiter gemeinsam gemeistert werden". Bislang hatte eine weitere Ausdehnung des Kontrakts noch auf sich warten lassen, weil, wie Werner einerseits erklärte, "wir in dieser Sache ja nie wirklich Druck hatten, etwas über das Knie zu brechen - weil klar war, dass sich der Vertrag bei Klassenerhalt verlängerte". Und andererseits, weil in vereinzelten Angelegenheiten noch Verhandlungsbedarf bestand, insbesondere bei der ihm zur Verfügung stehenden Kaderqualität.

Worum es Werner bei Werder geht

Gerade erst vor wenigen Wochen, nach dem 32. Bundesliga-Spieltag und einer 1:2-Last-Minute-Niederlagen bei RB Leipzig, hatte Werner hinsichtlich dieses Themas auch öffentlich deutliche Töne angestimmt, indem er auf den Leistungsabfall nach den Auswechslungen mehrerer Spieler hindeutete - und somit die Breite des Kaders bemängelte.

Um derlei personelle, aber auch infrastrukturelle Voraussetzungen ab der neuen Saison geht es dem Trainer bei der künftigen Ausrichtung. Und dass der etwas üppigere finanzielle Spielraum, den der Bundesliga-Klassenerhalt dem Klub im Vergleich zur Vorsaison als Aufsteiger verschafft hat, letztlich auch Investitionen in die Mannschaft zugutekommt. Trotz der auch in diesem Sommer benötigten Transfererlöse, die aufgrund finanzieller Altlasten und Verbindlichkeiten von rund 38 Millionen Euro generiert werden müssen.

Das eingegangene Kader-Risiko im Winter

Nicht noch einmal soll es vorkommen, dass Werder ein solches Kader-Risiko eingeht wie in der zurückliegenden Wintertransferperiode, als - auch aus wirtschaftlichen Gründen - mit Oliver Burke, Nicolai Rapp und Benjamin Goller drei Spieler abgegeben wurden und mit Maximilian Philipp nur ein neuer Spieler zur Mannschaft gestoßen ist. Denn: "Gegen Ende der Saison treten bei einem kleinen Kader dann auch eher mal Verletzungen und Probleme auf", sagte Werner zu dieser Thematik, die sicherlich auch ihren Anteil daran hatte, dass der Klassenerhalt bis zum 33. Spieltag auf sich warten ließ.

Unterm Strich der rund eineinhalb Jahren von Werner in Bremen steht nach dem Wiederaufstieg aus der 2. Liga und dem Ligaverbleib jedenfalls eine überaus erfolgreiche Amtszeit, weshalb wohl auch der jüngste aller 18 Bundesliga-Trainer bekannte, nicht die Vorstellung zu verspüren, "ich müsste morgen woanders sein". Bei seinem neuen Vertragsmodell sollen verschiedene Varianten denkbar sein. "Insgesamt" hatte der 35-Jährige kürzlich betont, "fühlen sich beide Seiten in dieser Zusammenarbeit wohl - nicht, weil sie immer lieb und nett ist, sondern weil sie konstruktiv und kritisch ist." Mit der offiziellen Verkündung ist in den kommenden Tagen zu rechnen.