Neuer Termin für zweite Ausgabe der Central European Rallye

Die Central European Rallye in Deutschland, Österreich und Tschechien findet in diesem Jahr früher als ursprünglich geplant statt.

Wie Veranstalter ADAC Motorsport am Donnerstag mitteilte, geht die zweite Ausgabe des vorletzten WM-Laufs aus organisatorischen Gründen bereits vom 17. bis 20. Oktober über die Bühne. Die länderübergreifende Veranstaltung war ursprünglich für das Allerheiligen-Wochenende angesetzt.

Bei der Erstauflage des Zentraleuropa-Rennens hatte sich der Belgier Thierry Neuville (Hyundai) nach 18 Wertungsprüfungen zwischen Prag und Passau durchgesetzt. Dem Finnen Kalle Rovanperä (Toyota) genügte ein zweiter Platz, um vorzeitig seinen WM-Titel zu verteidigen.

Neuville führt die WM-Wertung nach seinem Auftaktsieg bei der prestigeträchtigen Rallye Monte Carlo vor dem früheren Serien-Weltmeister Sebastien Ogier an. Rovanperä tritt nach zwei WM-Triumphen in Folge nur als Teilzeitkraft an. Sein Saisondebüt gibt der 23-Jährige bei der zweiten Rallye in Schweden, die am Donnerstag beginnt. Es folgen elf weitere Stationen, den Abschluss bildet Ende November die Japan-Rallye.