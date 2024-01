Neuer Jeep Wagoneer S: Der große Elektro-Jeep hat 600 PS

Einen elektrischen Jeep gibt es bereits. Und noch in diesem Jahr fährt der zweite an den Start. Der große und 600 PS starke Wagoneer S ist allerdings der genaue Gegenentwurf zum kleinen Avenger. Die beiden werden nicht lange allein bleiben.

Mit Jeep verhält es sich ein bisschen so wie mit Tempotaschentüchern: Der Name ist zum markenübergreifenden Synonym für ein bestimmtes Produkt geworden. So wie ein Papiertaschentuch einfach ein Tempo ist, wird ein Geländewagen grundsätzlich gern als Jeep bezeichnet.

Elektromotor statt Hemi-V8

Dass die uramerikanischen Raubeine elektrisch fahren würden, hätte man sich noch vor wenigen Jahren nicht träumen lassen. Doch die kraftwerkenden Hemi-V8-Motoren werden selbst im Mutterland USA ausgemustert, Flottenverbrauchs-Richtlinien zwingen dazu, Strom als Nahrungsmittel zuzulassen.

Wagoneer S für die Premier League

Als erster Elektro-Jeep debütierte 2023 das City-SUV Avenger (unseren Test lesen Sie hier), der mit gerade einmal 4,08 Metern Länge eher ein Kleinwagen ist und in den USA wahrscheinlich als besseres Golf-Cart wahrgenommen werden würde. Deshalb wird er über dem großen Teich auch gar nicht erst verkauft. Die Amerikaner bekommen stattdessen was anderes: Noch in diesem Jahr startet bei ihnen der vollelektrische Wagoneer S - ein über fünf Meter langes XL-SUV, das in der automobilen Premier League unterwegs sein wird und dort auf Konkurrenten wie BMW iX, Mercedes EQS SUV oder Audi Q8 e-tron trifft. 2025 soll der Verkauf auf andere Märkte ausgeweitet werden, zu denen dann auch Europa gehört.

Vorläufer: Schon 2022 hat Jeep eine Studie des Wagoneer S vorgestellt. Das Serienmodell orientiert sich wohl stark daran. Stellantis

Eine erste Studie hat Jeep bereits 2022 gezeigt, jetzt kündigen Teaserbilder das serienfertige Modell an. Viel ist darauf nicht zu sehen, zumindest aber lässt sich eine LED-beleuchtete Neuinterpretation des markentypischen Siebenschlitz-Kühlergrills erkennen. Auch hinsichtlich technischer Details hält sich Jeep noch bedeckt und kommuniziert lediglich, dass der Wagoneer S serienmäßig 4xe-Allrad-Fähigkeiten und 440 kW/600 PS Leistung bekommen wird. Wer es eilig hat, soll den Sprint von 0 auf 60 mph (das sind knapp 100 km/h) in 3,5 Sekunden absolvieren können.

Jeep gehört bekanntlich zum Stellantis-Konzern, und so wird der Wagoneer S die neue Plattform STLA Large nutzen, die Reichweiten bis 800 Kilometer ermöglicht. Beim Elektro-Wagoneer dürfte es auf 650 Kilometer hinauslaufen.

Neues Auto, bekannter Name

Der Name "Wagoneer" - zu deutsch: Fuhrmann - ist bei Jeep nicht neu. Ein gleichnamiges, allerdings benzingetränktes Full-Size-SUV ist schon von 1963 bis 1993 produziert worden, die achtsitzige und 5,46 Meter lange Neuauflage wird seit 1991 in den USA verkauft, es gibt sie auch als 5,77-Meter-Langversion namens Wagoneer L beziehungsweise Grand Wagoneer.

Auch er wird elektrisch fahren: Der Recon ist das E-Pendant zum Raubein Wrangler. Stellantis

Ab 2030 will Jeep in Europa nur noch reine Elektroautos verkaufen, in den USA soll die Hälfte des Absatzes auf die Stromer entfallen. Bei zwei E-Modellen kann es daher nicht bleiben. Ergänzend zu Avenger und Wagoneer S soll auch ein vollelektrisches Pendant zum raubeinigen Wrangler (hier finden Sie unseren Test) den Betrieb aufnehmen: Der Marktstart des Recon ist für 2024 geplant, zunächst in den USA und ein Jahr später auch in Europa.