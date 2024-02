Neuer entscheidet kurzfristig - Kimmich, Upamecano und Kim sind zurück

Am Samstag um 18.30 Uhr blickt Fußball-Deutschland nach Leverkusen. Es steht das Topspiel der Bundesliga auf dem Programm, der Tabellenerste empfängt den Tabellenzweiten aus München. Für den FC Bayern steht entsprechend viel auf dem Spiel. An diesem Freitag gab Trainer Thomas Tuchel ein Update zur Personallage - zu den zuletzt angeschlagenen Profis.

"Alphonso Davies", so leitet Bayerns Chef-Coach ein, "fällt aus, er hat nicht mittrainieren können" nach seiner Verletzung beim 3:1 gegen Mönchengladbach vergangene Woche. Ein Fragezeichen steht derweil auch noch hinter dem Einsatz von Kapitän Manuel Neuer, der in den vergangenen Tagen aufgrund von leichten Kniebeschwerden pausiert hatte, am Donnerstag erste Laufeinheiten absolvierte - und an diesem Freitag, wie der kicker bereits am Mittwoch berichtet hatte, wieder "ins Torwarttraining einsteigen" wird, bestätigt Trainer Tuchel.

Ob es letztlich reicht, sei noch nicht hundertprozentig sicher. Das entscheidet sich womöglich erst auf den letzten Drücker. "Manu bekommt von uns Zeit bis Samstag um 17 Uhr", sagt Münchens Fußballlehrer. Dann werde es der Keeper selbst entscheiden. Sollte er ausfallen, "steht Sven Ulreich im Tor", so Tuchel.

Gute Nachrichten bei Bayern-Trio

Gute Nachrichten aus der medizinischen Abteilung gibt es für den FC Bayern darüber hinaus von Joshua Kimmich (nach Schulterverletzung), Min-Jae Kim (nach Asien-Cup) und Dayot Upamecano (nach muskulären Problemen).

"Sie sind alle zurück im Training", sagt der 50-Jährige, und alle einsatzbereit: "Das Signal ist klar. Bei Josh braucht man keine Signale erwarten, er kommt auch mit nur einem Arm ins Training. Josh ist außergewöhnlich in seiner Enstellung. Upa ist von der Mentalität her ähnlich, er brennt und hat eine tolle Entwicklung gemacht in der Mentalität."

Die beiden seien genau wie der Südkoreaner fest eingeplant, wer jedoch starten wird, wollte Tuchel verständlicherweise noch nicht verraten. Klar sei, so Tuchel: "Wir fahren nach Leverkusen, um zu gewinnen."