Neuer Co-Trainer beim FCA: Friis reizt die Perspektive Bundesliga

Wenn der FC Augsburg am Samstag gegen 1899 Hoffenheim versucht, auch im vierten Spiel unter Jess Thorup ungeschlagen zu bleiben, sitzt mit Jacob Friis ein neues Gesicht auf der Trainerbank.

Neu in der Bundesliga: Jacob Friis. IMAGO/Gonzales Photo

Am Mittwoch kehrten die zuletzt etwas angeschlagenen Ermedin Demirovic, Robert Gumny und Jeff Gouweleeuw ins Mannschaftstraining des FC Augsburg zurück und stehen Trainer Jess Thorup damit am Samstag im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung. Während Kapitän Demirovic und Gouweleeuw gesetzt sind, liefert sich der zuletzt ordentliche Robert Gumny einen Zweikampf mit Kevin Mbabu um den Posten des rechten Außenverteidigers.

Die Profis des FCA bekamen am Mittwoch zunächst ein neues Gesicht zu sehen: den 46-jährigen Dänen Jacob Friis, der als Co-Trainer einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat und umgehend seine Arbeit aufnimmt. Das Besondere: Friis gibt für den Job als Thorups Assistent beim FCA den des Cheftrainers beim Erstligisten Viborg FF in der Heimat auf. "Viele werden sich fragen, warum ich einen Cheftrainerposten für eine Co-Trainerstelle aufgebe. Aber mich hat der Weg des FCA, mit dem ich mich zu hundert Prozent identifizieren kann, überzeugt. Außerdem stellt die Perspektive, in der Bundesliga arbeiten zu können, eine große Chance und Herausforderung für mich dar."

Sprachgewandter Friis galt als Thorups Wunschkandidat

Damit ist Thorups Trainerteam komplett. Als sein Vorgänger Enrico Maaßen währen der vergangenen Länderspiel-Periode entlassen wurde, ging dessen Assistent Sebastian Block freiwillig mit. Friis besetzt nun diese Stelle. Aus dem alten Team bleibt mit Jonas Scheuermann der zweite Assistent, dazu Marco Kostmann als Torwarttrainer. Obwohl Thorup bislang nicht mit Friis zusammengearbeitet hat, galt dieser als sein Wunschkandidat. "Wir haben versucht, die beste Lösung für den FCA und die Mannschaft zu finden. Das ist uns mit Jacob Friis gelungen. Ich bin überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten sehr gut in unser Team passt und uns entscheidende Impulse geben wird", sagt Thorup.

Friis spricht neben seiner Muttersprache auch Deutsch, Englisch und Spanisch. Auch Sportdirektor Marinko Jurendic preist den Neuzugang: "Wir sind überzeugt, dass Jacob seine Erfahrung als Fußballlehrer auch beim FCA bestens einbringen wird. Er wird für unseren Cheftrainer Jess Thorup eine wichtige Unterstützung sein und unseren Staff fachlich und menschlich optimal ergänzen."