Neue Sorgen bei den Bayern: Muskelverletzung bei Musiala

Der kleine Kader der Bayern wird weiter ausgedünnt. Im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul musste Jamal Musiala früh ausgewechselt werden und wird in der Bundesliga zunächst ausfallen.

Hatte am Mittwochabend nur einen kurzen Arbeitstag: Jamal Musiala. AFP via Getty Images

Es lief die 37. Minute, als Harry Kane auf Jamal Musiala in den Sechzehner durchsteckte. Dabei hatte sich der 20-Jährige verletzt, sodass er sofort seine Auswechslung anzeigte und sich an den Oberschenkel fasste.

Das medizinische Personal behandelte Musiala am linken hinteren Oberschenkel noch kurz auf dem Rasen, ehe er in der 40. Minute für Thomas Müller vom Platz musste. Zunächst war noch offen, wie schwer die Verletzung ist und ob womöglich ein längerer Ausfall droht. Nach dem Spiel bestätigte Trainer Thomas Tuchel eine Muskelverletzung.

"Im schlimmsten Fall ist es ein Faserriss, hoffentlich nur eine Zerrung", sagte er direkt nach dem Spiel im Interview bei DAZN und ergänzte: "Für Heidenheim gar keine Chance." Am Samstag steht die Partie gegen den Aufsteiger auf dem Programm (15.30 LIVE! bei kicker).

Der dünne Kader der Bayern - zuletzt meldete sich Abwehrspieler Matthijs de Ligt schon für einige Wochen ab - wird bis Weihnachten noch in acht Pflichtspielen (ohne Länderspiele) bestehen müssen, ehe das Wintertransferfenster öffnet.

Immerhin - ein schwacher Trost - hat Trainer Thomas Tuchel in der Offensive weit mehr Möglichkeiten, einen Ausfall wie den von Musiala zu kompensieren. In der Defensivreihe sind den Münchnern da deutlich mehr die Hände gebunden.

Auch Nagelsmann bangt um Musiala

Zwei Tage vor der Nationalmannschaftsnominierung an diesem Freitag muss sich also auch Bundestrainer Julian Nagelsmann um seinen Offensivspieler sorgen. Die Nationalmannschaft spielt am 18. November in Berlin gegen die Türkei. Im letzten Länderspiel des Jahres trifft die DFB-Auswahl drei Tage später in Wien auf Österreich.