Diagnose fix: De Ligt fehlt Bayern mehrere Wochen

Erst das Pokal-Aus gegen Drittligist Saarbrücken, nun folgen auch noch schlechte Nachrichten bezüglich Matthijs de Ligt. Der Abwehrspieler des FC Bayern fällt wochenlang aus.

Die dünne Personaldecke beim deutschen Rekordmeister ist schon seit Sommer ein Thema - und sie begleitet die Münchner weiter. In Person von Matthijs de Ligt wird Trainer Thomas Tuchel vorerst auf seinen zuletzt in der Startelf gesetzten Innenverteidiger verzichten müssen.

Eingehende Untersuchungen nach der Verletzung des 24-Jährigen in der ersten Halbzeit bei der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal ergaben nach Angaben des Vereins einen Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk. Eine genaue Ausfallzeit nennt der Rekordmeister in seiner Pressemitteilung nicht, schreibt aber davon, dass de Ligt "in den nächsten Spielen fehlen" werde.

Der Niederländer zog sich die Verletzung im Pokalspiel am Mittwochabend schon nach gut 19 Minuten zu. Nach einem Zweikampf mit Fabio di Michele Sanchez blieb de Ligt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen, deutete sofort an, behandelt werden zu müssen, und hielt sich das rechte Knie. Kurz darauf humpelte er vom Spielfeld und wurde für Konrad Laimer ausgewechselt.

De Ligt verletzt, Kimmich gesperrt: Personalnot beim FC Bayern

"Es ist wieder das gleiche Knie, die gleiche Kapsel. Im Moment ist es sehr schmerzhaft", lautete die erste Einschätzung von Trainer Tuchel nach der Partie. Damit bezog er sich auf eine vorherige Blessur seines Defensivmannes, der Ende September und Anfang Oktober mehrere Wochen nach einem Schlag aufs Knie gefehlt hatte.

Tuchel steht nun vor kniffligen Personalentscheidungen. Gegen Saarbrücken zog er Joshua Kimmich in die Abwehrkette zurück, der eigentliche Sechser wird im Topspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie eine Woche später gegen Heidenheim aufgrund einer Rotsperre aber ebenfalls fehlen.

Gut möglich, dass Tuchel nun schon gegen den BVB auf Dayot Upamecano neben Min-Jae Kim in der Innenverteidigung zurückgreifen muss. Der Franzose fehlte zuletzt aufgrund einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel und ist erst seit Montag zurück im Training.