Neue Nummer 10: Mainz verpflichtet Spielmacher Fulgini

Der 1. FSV Mainz 05 hat am Dienstag einen neuen Spielmacher präsentiert: Angelo Fulgini (25) unterschrieb einen Vierjahresvertrag bei den Rheinhessen.

Angelo Fulgini kommt aus der Ligue 1, in der er seit 2017 insgesamt 149 Ligaspiele (20 Tore, 15 Assists) für Angers SCO machte. Der offensive Mittelfeldspieler soll die Lücke schließen, die der Abgang von Jean-Paul Boetius gerissen hat. Sein Vertrag in Mainz läuft bis 30. Juni 2026. Fulgini wird künftig die Rückennummer 10 tragen.

"Angelo Fulgini wurde in Frankreich top ausgebildet, hat alle französischen Jugendnationalmannschaften durchlaufen und sich in den vergangenen Jahren in der Ligue 1 zum kompletten Spieler entwickelt, der vor allem für seine starken Standards bekannt ist und auf dem Platz den Unterschied ausmachen kann", wird FSV-Sportdirektor Martin Schmidt zitiert: "Angelo ist im besten Fußballeralter und vom Spielerprofil einer, der uns von der Spielart im Kader noch gefehlt hat."

Der ehemalige französische U-21-Nationalspieler war in Angers vertraglich noch bis 2023 gebunden. Den Deal soll sich der FSV fünf Millionen Euro kosten lassen, bis zu einer Million Euro könnten maximal an Boni hinzukommen. Fulgini stößt direkt zur Mannschaft und wird auch mit ins Trainingslager nach Grassau am Chiemsee reisen.

Niakhaté erzählte "wundervolle Dinge über Mainz"

"Angelo wollte unbedingt zu uns kommen, was uns sehr wichtig war", sagt Cheftrainer Bo Svensson: "Mit seiner fußballerischen Qualität wird er uns im offensiven Mittelfeld verstärken. Er ist ein Zehner, wenn auch nicht im klassischen Sinne, der viel für die Mannschaft arbeitet. Darüber hinaus ist Angelo ein richtig guter Typ, der hervorragend zu Mainz 05 und unserer Spielweise passt."

Fulgini selbst gestand, dass "einige Vereine an mir interessiert waren, aber Mainz 05 ist der richtige Klub für mich. Davon haben mich die vielen guten Gespräche mit Bo Svensson, aber auch mit Moussa Niakhaté, der ein sehr guter Freund von mir ist und wundervolle Dinge über Mainz 05 erzählt hat, überzeugt. Ich freue mich nun auf die Bundesliga und vor allem auf alle Mainzer Fans."