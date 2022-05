Fünf Mainzer verabschiedet: Auch Boetius sucht neue Herausforderung

Mit einem guten achten Platz beendet Mainz 05 die Saison. Jean-Paul Boetius sucht dennoch nach einer neuen Herausforderung.

"Eine 1-", so Sportdirektor Martin Schmidt, habe Mainz 05 aus seiner Sicht für die abgelaufene Saison verdient. Am letzten Spieltag hievten sich die Rheinhessen durch ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt auf Tabellenrang acht.

Sie ließen finanziell besser aufgestellte Klubs wie Hoffenheim, Frankfurt, Mönchengladbach und Hertha hinter sich. Für Schmidt ist das fast schon "eine gefühlte Meisterschaft". Entsprechend ausgelassen wurde die Mannschaft nach dem Abpfiff von den Fans gefeiert. In der Heimtabelle sind die 05er Vierter, auswärts allerdings nur 17. "Wir haben sicher noch Entwicklungspotenzial", weiß auch Schmidt.

Dieser Prozess wird ohne Jean-Paul Boetius vonstattengehen müssen. Der Niederländer war am Samstag einer von insgesamt fünf Spielern, die verabschiedet wurden - neben Daniel Brosinski, Kevin Stöger, Jeremiah St. Juste und Adam Szalai, der bereits im Februar zum FC Basel gewechselt ist.

Svensson hatte sich für einen Boetius-Verbleib ausgesprochen

Die Entwicklung im Fall von Boetius kam insofern überraschend, weil sich Trainer Bo Svensson in den vergangenen Wochen mehrmals für ein Bleiben ausgesprochen hatte. Vor wenigen Tagen entschied sich jedoch der 28 Jahre alte Mittelfeldmann, dass er sich nach dem Ende des Vertrags beim FSV einer neuen Herausforderung stellen will "in einer neuen Liga, einem anderen Ort", wie es Schmidt formulierte.

Boetius liebäugelt mit einem Wechsel nach England, konkret ist aber noch nichts. Zum Abschied trägt sicherlich auch bei, dass er in Mainz kein Stammspieler war und die Gespräche mit dem FSV in der Anfangsphase stecken blieben, kein neues Vertragsangebot ausgefertigt wurde.

Es wird auch keine Gespräche mehr geben. Martin Schmidt über Boetius

"Wir waren schon seit Oktober im Gespräch, dann hat er eine Bedenkzeit gebraucht, danach haben wir wieder geredet. Wir haben ihm noch mal vermittelt, dass wir gerne mit ihm weitermachen würden. Als es darauf zulief, wie wir es mit seiner Verabschiedung machen, hat er dann mit seiner Agentur entschieden, dass er verabschiedet werden möchte. Das hieß für uns, dass er seine Zukunft irgendwo anders sieht. Es wird auch keine Gespräche mehr geben", so Schmidt.