Neue Muskelverletzung: Boey fehlt dem FC Bayern erneut wochenlang

Etwas mehr als einen Monat nach dem Muskelfaserriss hat der FC Bayern bei Winter-Neuzugang Sacha Boey eine neue Verletzung bekanntgeben müssen.

Hat sich erneut verletzt: Bayerns Sacha Boey. FC Bayern via Getty Images

Sacha Boey und der FC Bayern München - diese Beziehung nimmt weiterhin nicht an Fahrt auf. Der 23-jährge Franzose, der im Winter für eine beachtliche Ablösesumme von Galatasaray Istanbul zum deutschen Rekordmeister wechselte, fällt erneut aus.

Muskelbündelriss: Der linke Oberschenkel ist betroffen

Dies gab der Zweite der Bundesliga, der zur Titelverteidigung in den verbleibenden acht Partien zehn Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen aufholen muss, am Mittwochnachmittag bekannt. Boey hat sich laut Vereinswebsite "im Training am Mittwoch einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen".

Aus diesem Grund muss der FCB "in den kommenden Wochen" weiter auf den Rechtsverteidiger verzichten. Bereits seit Mitte Februar ist Boey wegen eines "großen" Muskelfaserrisses nicht mehr für Thomas Tuchels Team aufgelaufen, hatte seit Ende Februar aber schon wieder auf dem Trainingsplatz am Comeback gearbeitet. Generell absolvierte er erst zwei Pflichtspiele für die Münchner, auf das 3:1 gegen Gladbach folgte der erste Startelfeinsatz beim 0:3 gegen Leverkusen, bei dem Boey links hinten verteidigte und enttäuschte (kicker-Note 5,5).

Eine Chance auf Wiedergutmachung bietet sich Boey aufgrund der neuen Blessur so schnell weiter nicht. Immerhin: Laut dem FCB trainieren Offensivmann Kingsley Coman und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui wieder mit ihren Kollegen.