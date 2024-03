"Codewort WM 1974": Wie Maier einst aus dem Trainingslager ausbüchste

3:44Sepp Maier hatte so einige Geschichten parat bei seiner Ehrung anlässlich des 80. Geburtstags in der Erlebniswelt des FC Bayern. Etwas Kurioses, das er zusammen mit Uli Hoeneß 1974 erlebte: Beide büchsten aus dem WM-Quartier in Malente aus und fuhren mit dem Auto nach Hamburg - inklusive einer kaputten Handbremse und Blasen an den Händen.