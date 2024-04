Neudecker spielt um neuen Vertrag in Saarbrücken

Nach dem Halbfinal-Aus im DFB-Pokal richtet sich beim 1. FC Saarbrücken der Blick auf die Kaderplanung für die kommende Saison: Inklusive der Leihspieler Tim Schreiber (RB Leipzig) und Amine Naifi (FC Differdange) besitzen 17 Akteure keinen Vertrag über den Sommer hinaus. Darunter ist auch Richard Neudecker, der in der laufenden Spielzeit aufgrund anhaltender Adduktorenbeschwerden lediglich auf zehn Einsätze kommt, sich aber noch im Mai auf dem Platz um ein neues Arbeitspapier bewerben will. Klare Signale des Vereins zur Vertragsverlängerung haben aber nur wenige der 17 Spieler erhalten - es deutet sich ein erneuter Umbruch im Saarland an.