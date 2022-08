Neben Posch könnte auch Bogarde gehen

Nach Kasim Adams, der leihweise an den FC Basel abgegeben wurde, könnten auf den letzten Drücker noch zwei Innenverteidiger den auf dieser Position doch recht breit besetzten Kader der TSG Hoffenheim verlassen. Konkret bahnt sich bei Stefan Posch ein Transfer an.

So berichten italienische Medien von einer bevorstehenden Ausleihe zum FC Bologna, was sich mit kicker-Informationen deckt. Zudem sollen die Modalitäten dergestalt sein, dass sich an die Leihe des 25-jährigen Österreichers ein Kauf durch den Serie-A-Klub anschließen kann. Posch war zeitweise auch mit den Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht worden. Offiziell kommuniziert ist der Wechsel nach Italien jedoch noch nicht.

Nach den Zukäufen von Stanley Nsoki und Ozan Kabak sind Poschs Chancen auf Einsatzzeit bei der TSG fürs Erste gesunken, auch wenn unklar ist, wann Benjamin Hübner (Bänderverletzung) und Ermin Bicakcic (Reha) wieder eingreifen können. Neben Kabak sind derzeit Kevin Vogt und Kevin Akpoguma in der Dreierkette gesetzt. Die Kraichgauer beschäftigen zudem Eduardo Quaresma für die Defensivzentrale. Notfalls könnte auch Pavel Kaderabek als rechter Innenverteidiger agieren.

Insofern ist es auch nachvollziehbar, dass man sich nach einer weiteren Leihe für Melayro Bogarde umsieht. Der 20-Jährige sammelte zuletzt beim FC Groningen zumindest etwas Einsatzzeit. Bogarde gilt eigentlich als großes Talent, das aber nicht zuletzt mangels Praxis stagniert. Für den Neffen des Alt-Internationalen Winston Bogarde soll es Interessenten in Belgien und den Niederlanden geben.

Bruun Larsen bleibt

Als Interessent für Jacob Bruun Larsen gilt unterdessen der FC Kopenhagen, allerdings will die TSG den Dänen nicht abgeben, ein Transfer ist damit vom Tisch. Zumal mit Ihlas Bebou ein Flügel-Angreifer aktuell verletzt fehlt. Daher ist auch nicht endgültig auszuschließen, dass auf den letzten Drücker noch leihweise eine weitere Offensivkraft kommt.