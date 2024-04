Massig Highlights: Napoli dreht 0:1, ehe die Roma noch einen Trumpf ausspielt

Der letztjährige Meister Napoli ließ beim Duell mit der Roma die Chance liegen, um mit einem Sieg doch noch Richtung internationales Geschäft zu fliegen. Beim turbulenten 2:2 betrieben die Süditaliener großen Chancenwucher.

Der Roma-Mann dieses 34. Serie-A-Spieltags war einfach auszumachen: Torwart Svilar. Der 24-jährige serbisch-belgische Schlussmann der Hauptstädter, der nach dem Aus von José Mourinho und der Übernahme von Daniele de Rossi als neue Nummer 1 für den auf die Bank verfrachteten Rui Patricio hervorgegangen war, vereitelte in Neapel gleich reihenweise Chancen der lange Zeit überlegenen Hausherren.

Svilar parierte in Abschnitt eins etwa einen Schuss von Osimhen (18. Minute), gewann das folgende Eins-gegen-eins gegen den Nigerianer (30.) und genauso das Duell mit dem auf ihn zueilenden Zambo Anguissa (36.). Auch Kvaratskhelia fand keinen Weg vorbei am AS-Torwart (40.).

Eine Pausenführung für den letztjährigen und in diesem Jahr akut strauchelnden Meister, dessen Ultras zuletzt schon die Absetzung der Stars und für den Rest der Saison den Einsatz des eigenen U-19-Nachwuchses gefordert hatten, wäre mehr als verdient gewesen. Auch weil von den Römern abgesehen von einem Pellegrini-Kopfball (6.) und einer Annäherung über Dybala und Azmoun (33.) wenig gekommen war.

VAR-Alarm

Das änderte sich in den zweiten 45 Minuten, die richtig turbulent werden sollten. Beide Teams - die Giallorossi steigerten sich merklich - schenkten sich hier nichts mehr, auf beiden Seiten wurde offensiv gespielt, attackiert, nach Lösungen und Abschlüssen gesucht.

Los ging es etwa mit einem knapp verfehlten Roma-Versuch durch El Shaarawy (50.), ehe Svilar vor dem einschussbereiten Cajuste zur Stelle war (56.) und der einmalige serbische A-Nationalspieler einmal mehr stark gegen Lobotka parierte (57.).

Es folgte der erste von vielen VAR-Eingriffen: So war Azmoun in der 58. eher als Gegenspieler Juan Jesus am Ball, nahm einen kleinen Kontakt clever an - und nach Studie der Bilder gab es Elfmeter für die Hauptstädter. Eine Sache für Experte Dybala natürlich, der eiskalt wie extrem präzise ins linke Ecke feuerte (59.). Lange hielt die Roma-Führung aber nicht, da ein unglücklich abgefälschter Olivera-Schuss über den machtlosen und erstmals geschlagenen Svilar hinweg im AS-Kasten landete (64.).

Es folgten gleich einige Highlights: Politano verfehlte das 2:1 für die SSC nur knapp (65.), während auf der anderen Seite Pellegrini Meret mit einem Geschoss herausforderte (67.), Politano nochmals verzog (70.) und der fein geschickte Osimhen abermals an Svilar verzweifelte (73.). Nach einem intensiven Zweikampf zwischen Kvaratskhelia und dem eingewechselten Renato Sanches, bei dem der Ex-Münchner und PSG-Leihspieler am Ende einmal noch auskeilte und so foulte (80.), gab es aber - nach erneutem VAR-Eingriff - Elfmeter (83.). Hier blieb Osimhen cool, verwandelte halbrechts zum 2:1 und schlug damit in diesem Privatduell zum ersten Mal den schier übermächtigen Keeper Svilar (84.).

Abraham und Svilar haben die letzten Worte

Die Neapolitaner hatten das zwischenzeitliche 0:1 also in ein 2:1 gedreht, die Fans so mitgenommen und die Chance auf ein Ticket fürs europäische Geschäft erhöht - doch nur für den Moment. Denn in der 88. Minute verlängerte Ndicka einen Roma-Eckball rechts vor den Kasten zu Joker Abraham, der bei der Deckungsarbeit komplett vergessen worden war und humorlos einnickte. Zunächst ging hier allerdings die Fahne hoch, wenngleich Abraham direkt vehement abwinkte und letztlich recht behalten sollte. Denn nach abermaligen VAR-Check war zu erkennen, die di Lorenzo das Abseits aufgehoben hatte. So zählt das 2:2, was zugleich der Endstand sein sollte.

Die Römer sammelten so im Kampf um die Champions League einen wichtigen Punkt, haben bei nunmehr 59 Punkten auf Rang fünf ihr Glück nicht mehr selbst in der Hand. Denn Atalanta Bergamo (2:0 gegen Empoli) liegt bei noch einem Spiel weniger bei 57 Zählern.