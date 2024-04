Abraham kontert Osimhen: VAR sorgt für Romas Punktgewinn

Serie A - Highlights by DAZN 28.04.2024

7:55In einem ereignisreichen Derby del Sole teilten sich der letztjährige Serie-A-Meister Neapel und die ums Champions-League-Ticket kämpfende Roma am Ende die Punkte. Zwar hatte Victor Osimhen die Süditaliener spät in Führung gebracht, doch Tammy Abraham per Kopf nach einer Ecke sorgte für späten Jubel bei der Daniele-de-Rossi-Elf.