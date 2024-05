Eisenach wirft Balingen in Richtung 2. Liga

4:13Die Nicht-Erteilung der Lizenz für den HSV Hamburg durch die Handball-Bundesliga hat das Bild im Abstiegskampf etwas verändert, die entstandene Hoffnung auf den Klassenverbleib zerschlug sich bei Balingen aber am Abend durch ein 21:34 gegen Eisenach. Die Gäste buchen damit so gut wie sicher ein weiteres Jahr in der 1. Liga.