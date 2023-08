Napoli greift zu: Lindström verlässt die Eintracht

Mit Jesper Lindström verlässt ein weiterer Europa-League-Sieger die Frankfurter Eintracht. Den 23-Jährigen zieht es in die Serie A zur SSC Neapel.

Jesper Lindström spielt künftig in Italien für die SSC Neapel, das bestätigte die Eintracht am Dienstagabend. Wie hoch die Ablöse ausfällt, wurde nicht bekannt, dem Vernehmen nach zahlen die Italiener aber eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro. Die Bonuszahlungen könnten sich auf bis zu fünf Millionen Euro summieren. Lindströms Vertrag bei den Hessen lief noch bis 2026.

"Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung. Der Titelgewinn in der Europa League, das Erreichen des DFB-Pokalfinales und nicht zuletzt viele besondere Momente in der Bundesliga wird er immer mit der Eintracht verbinden und umgekehrt", erklärte Sportvorstand Markus Krösche.

Durchgestartet nach holprigem Beginn

2021 kam Lindström von Bröndby IF und spielte sich recht bald ins Rampenlicht. Zunächst aber legte er einen holprigen Start in Frankfurt hin, musste sich akklimatisieren. Im Herbst 2021 startete Lindström jedoch durch, eroberte einen Stammplatz und feierte am Saisonende mit der Eintracht den Gewinn der Europa League (5:4 i.E. gegen Glasgow Rangers). Auch in der vergangenen Saison war der technisch beschlagene Dribbler fester Bestandteil bei den Hessen, für die er 57 Bundesligaspiele (12 Tore) bestritt.

Wenig überraschend tauchte der dänische Nationalspieler (zehn Länderspiele) auf dem Radar zahlreicher Klubs auf - und weckte Begehrlichkeiten im In- und Ausland. Auf einmal wurde Lindström mit Topteams wie Juventus Turin oder eben SSC Neapel in Verbindung gebracht. Die Süditaliener erhielten schlussendlich den Zuschlag.

Beim 1:1 in Mainz am Wochenende saß Lindström 90 Minuten auf der Bank. Trainer Dino Toppmöller erklärte das mit den Worten: "Es kann gut sein, dass in den nächsten Tagen ein Transfer über die Bühne geht." Das ist nun geschehen.