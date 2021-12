Nagelsmann: "Wir haben jeden Spieler gebraucht"

Die viertbeste Hinrunde der Vereinsgeschichte macht den FC Bayern statistisch bereits jetzt zum Deutschen Meister: Noch nie holte ein Team nicht die Schale, das bei Saisonhalbzeit mindestens 43 Punkte hatte. Auch beim abschließenden 4:0 gegen den VfL Wolfsburg zeigte sich, dass dieser Kader Ausfälle verkraften kann.

Bevor Julian Nagelsmann nach 23 Uhr in der Pressekonferenz erschien, richtete er - wie nach jedem Spiel - ein paar Worte an seine Mannschaft: "Ich habe einen Glückwunsch zu einem sehr guten Spiel ausgesprochen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Das war eine beeindruckende Leistung in Anbetracht der vielen Spiele, die wir hatten. In der zweiten Halbzeit nochmal so draufzupacken, ist sehr stark", lobte Nagelsmann, der nach der ersten Hinrunde unter ihm als Cheftrainer zufrieden Bilanz zog: "Ich habe mich für das erste Halbjahr bedankt, es macht sehr viel Spaß, mit der Mannschaft und dem Staff zu arbeiten."

Dabei war gegen Wolfsburg die erste Reihe auf der Tribüne mit den Ausfällen fast voller als die Ersatzbank, auf der nur sechs Spieler Platz nahmen. Michael Cuisance sollte später als einziger Feldspieler nicht eingewechselt werden. Die Abwesenheit zahlreicher Stars wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman oder Niklas Süle machte sich jedoch auch gegen Wolfsburg nicht bemerkbar.

Ich freue mich auf die Rückrunde. Nagelsmann

Marc Roca überzeugte auch in seinem zweiten Startelfeinsatz in Folge und ordnete das Spiel, der nach einer Pause in Stuttgart in die Elf zurückgekehrte Dayot Upamecano erzielte seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Münchner, leitete das 4:0 ein und verteidigte konzentriert. Selbst Robert Lewandowski, der zuletzt merklich unzufrieden gewirkt hatte, dürfte glücklich nach Hause gefahren sein, nachdem ihm kurz vor dem Abpfiff doch noch sein 19. Saisontreffer gelungen war. "Mit Blick auf das letzte halbe Jahr bin ich froh, dass wir einen so großen Kader hatten, wir haben jeden Spieler gebraucht", sagte Nagelsmann, ansonsten ein Freund eines eher kleinen Aufgebots.

Ein, zwei Abgänge in der Winterpause schloss er nicht aus, falls ein Leihgeschäft Sinn mache. Cuisance ist der erste Kandidat hierfür, während Roca seine Perspektive beim Rekordmeister deutlich verbessert haben dürfte.

Am 2. Januar bittet der Trainer seine Mannschaft zur ersten Trainingseinheit im neuen Jahr. "Ich freue mich auf die Rückrunde. Bevor es zu den entscheidenden Monaten kommt, ist es wichtig, dass wir den Weg dorthin ebnen, damit es auch entscheidende Monate werden", sagte er etwas verklausuliert. Übersetzt: "Leistung bringen in der Bundesliga und der Champions League."

Klar scheint: Die Entwicklung unter diesem Trainer ist noch nicht abgeschlossen, dafür blieb mit der komplizierten Sommervorbereitung und den vielen englischen Wochen viel zu wenig Zeit. Zeit, die er vor allem im Januar nun haben wird. Man darf gespannt sein, ob und wie Nagelsmann diese ohnehin schon starke Mannschaft weiterentwickelt.