Nagelsmann über Gnabry: "Die Chance hat er gegen Köln gehabt"

Serge Gnabry (27) wird gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank sitzen. Julian Nagelsmann berichtet von einem "guten" Gespräch mit dem Offensivspieler.

Irgendwann musste sie kommen, die Frage nach Serge Gnabry. Und kurz vor dem Ende der Pressekonferenz kam sie: Fashion Week, Konsequenzen, Reaktion. Und so weiter.

Julian Nagelsmann meinte dann, dass er sich zu diesem "Boulevard-Thema" nicht mehr groß äußern wolle. So, wie er das auch schon unmittelbar nach dem 1:1 gegen Köln am Dienstag gesagt hatte.

Dass das Thema rund um Gnabrys jüngsten Ausflug zur Pariser Fashion Week immer noch eins ist, liegt allerdings nicht so sehr am Boulevard, sondern eher an Nagelsmann selbst. Und an Hasan Salihamidzic. Der Trainer hatte den Druck auf seinen Offensivspieler vor dem Köln-Spiel öffentlich erhöht, der Sportvorstand nach dem Remis öffentlich harte Kritik geübt. Ohne diese Kommentare wäre Gnabrys Kurztrip vermutlich einfach ein Kurztrip geblieben.

So aber stand Bayerns Nummer 7 gegen Köln unter besonderer Beobachtung, durfte beginnen und wurde nach schwachen 45 Minuten ausgewechselt. Erhält er am Samstag gegen Frankfurt (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trotzdem die nächste Chance, eine Reaktion zu zeigen? "Die Chance, eine Reaktion zu zeigen, hat er gegen Köln gehabt", antwortete Nagelsmann und kam dann auf das "Boulevard-Thema" zu sprechen: "Dass das Thema jetzt groß wird, liegt an der Leistung danach. Es ist das Entscheidende, wie du dann auftrittst." Und das "war jetzt gegen Köln nicht überragend." Stimmt. "Dann ist klar, dass dieses Boulevard-Thema größer und lauter wird, als es sein muss." Stimmt ein bisschen. Größer und lauter machte es aber vor allem Salihamidzic.

Ein "gutes Gespräch" habe er nun mit Gnabry gehabt, versicherte Nagelsmann. "Ich habe ihm meine Sicht der Dinge erklärt und auch erklärt, dass die Auswechslung nichts mit Paris zu tun hatte, sondern einfach eine sportliche Entscheidung war." Schließlich habe er auch einen wenig begeisterten Kingsley Coman zunächst auf der Bank sitzen gehabt.

Das ändert sich gegen Frankfurt, Coman wird von Beginn an spielen und Gnabrys Platz einnehmen.