Salihamidzic kritisiert Gnabry: "Das ist amateurhaft"

Serge Gnabry (27) drohen nach der Reise zur Fashion Week womöglich Konsequenzen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic fand deutliche Worte.

45 Minuten lang durfte Serge Gnabry am Dienstagabend versuchen, Julian Nagelsmann dessen Vertrauen in ihn zurückzuzahlen. Der Trainer hatte vor dem Spiel gegen Köln zwar gesagt, dass jedem Spieler überlassen bleibe, wie er einen freien Tag gestaltet, dabei aber deutlich gemacht, dass dieser Spieler - wenn er denn extra zur Fashion Week nach Paris reist - auch Leistung zu bringen habe.

Gnabry, der sein Wochenende nach dem Remis in Leipzig in Frankreichs Hauptstadt verbrachte, gelang das gegen gut verteidigende Kölner nicht. Zwar hatte Bayerns Nummer 7 eine von nur zwei nennenswerten Torchancen im ersten Durchgang zustande gebracht, sonst aber wenig geglänzt.

Salihamidzic: "Ein freier Tag ist da, um sich auszuruhen"

Und nun? Drohen Gnabry für seinen Ausflug vielleicht doch noch nachträglich Konsequenzen. Das deutete Hasan Salihamidzic nach dem Last-Minute-1:1 an - und fand deutliche Worte: "Das ist amateurhaft", kritisierte er Gnabry. "Das ist genau das, was ich nicht mag. Genau das, was nicht Bayern München ist."

Seine Sichtweise: "Ein freier Tag ist da, um sich auszuruhen, um dann im nächsten Spiel wieder Gas geben zu können." Das habe Gnabry fahrlässig versäumt. "Darüber werden wir reden." Fortsetzung folgt.