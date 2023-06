Nächster Rückschlag: Alario muss unters Messer

Es läuft weiterhin nicht rund für Lucas Alario bei Eintracht Frankfurt. Nun muss sich der Stürmer einem Eingriff am Knie unterziehen.

Wie die SGE am Mittwoch mitteilte, wird sich Alario in diesen Tagen einem arthroskopischen Eingriff im rechten Knie unterziehen. Dieser soll in seiner argentinischen Heimat vorgenommen werden. Geplant ist, dass der 30 Jahre alte Mittelstürmer "im Verlauf der Saisonvorbereitung" wieder zur Mannschaft stoßen soll.

Nach kicker-Informationen aus dem Umfeld des Spielers beträgt die voraussichtliche Ausfallzeit drei Wochen. Die Eintracht will am 10. Juli - also in etwas weniger als drei Wochen - mit den Leistungstests in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnen. Den Start unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller könnte Alario also versäumen.

Der Eingriff bei Alario ist eine Folge aus den Kniebeschwerden, die den Argentinier laut Vereinsangaben in den letzten Monaten immer wieder geplagt hatten. Wegen dieser Probleme hatte Alario auch die letzten vier Saisonspiele in der Bundesliga sowie das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig (0:2) verpasst.

Bereits zuvor war es für Alario bei der Eintracht alles andere als rund gelaufen. Im vergangenen Sommer war er in der Hoffnung, mehr Spielzeit zu erhalten, von Bayer 04 Leverkusen zu den Hessen gewechselt, legte aber seine statistisch mit Abstand schwächste Bundesliga-Saison hin. Nur in zwei seiner 20 Ligaspiele stand er in der Startformation, sein einziges Tor erzielte er ausgerechnet beim 5:1-Sieg über seinen Ex-Verein im vergangenen Oktober. Hinzu kommt ein Tor in der 1. Runde des DFB-Pokals in Magdeburg.

Der verletzungsbedingte Eingriff bedeutet nun den nächsten kleinen Rückschlag.