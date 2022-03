Nächster Langzeitverletzter: Auch Adli droht das Saison-Aus

Die Seuche geht weiter: Bayer 04 hat den nächsten Langzeitverletzten zu beklagen. Amine Adli, der sich am Donnerstag beim Einsatz für die französische U-21-Nationalmannschaft verletzt hat, fällt mit einer Oberschenkelverletzung wochenlang aus.

Erst Mittelstürmer Patrik Schick mit einem Faserriss inklusive Sehnenbeteiligung in der Wade. Dann Zehner Florian Wirtz mit einem Kreuzbandriss, der am Samstag in Innsbruck operiert wurde, und Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong mit einem Syndesmoseriss. Es folgte Frimpong-Vertreter Timothy Fosu-Mensah mit einer Sehnenverletzung im Oberschenkel und nun Amine Adli.

Der 21-Jährige hatte sich beim 2:0-Sieg von Frankreichs U-21-Auswahl gegen die Färöer nach gut einer Stunde bei einem Sprint eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen. Adli, der im Sommer für etwa zehn Millionen Euro Ablöse vom FC Toulouse nach Leverkusen gewechselt war, wird somit längerfristig fehlen. Nach Wirtz, Frimpong und voraussichtlich Fosu-Mensah droht Adli der vierte Bayer-Profi zu sein, der vor dem vorzeitigen Saisonende steht.

Welche Optionen bleiben Seoane?

Der Ausfall des französischen U-21-Nationalspielers, der im 4-2-3-1 auf allen drei Positionen hinter der einzigen zentralen Spitze einsetzbar ist und sogar schon als Not-Mittelstürmer aufgeboten wurde, reduziert die Möglichkeiten von Trainer Gerardo Seoane in der Offensive um eine weitere Option.

Dem Schweizer verbleiben nun noch Strafraumstürmer Lucas Alario, der zentrale Angreifer Sardar Azmoun, der auch als Zehner agieren kann, sowie Moussa Diaby, Karim Bellarabi und Paulinho für die offensive Dreierreihe. Denn der als Zehner einsetzbare Kerem Demirbay fehlt am Samstag gegen Hertha BSC gelb-gesperrt. Und auch das Comeback von Torjäger Schick, der genauso wie Ersatztorhüter Andrey Lunev (nach Syndesmoseriss) diese Woche erste Schritte im Mannschaftstraining absolvieren soll, ist gegen die Berliner noch nicht gesichert.