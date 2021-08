Begehrter Adli unterschreibt bei Bayer bis 2026

Wie erwartet hat Bayer Leverkusen Amine Adli vom FC Toulouse unter Vertrag genommen. Das Offensiv-Talent unterschrieb einen Vertrag bis 2026.



Wie der kicker bereits vermeldet hatte, weilte Adli am Vormittag beim Medizincheck in Leverkusen. Das 21-jährige Toptalent, das in Frankreich als die größte Begabung in der dortigen 2. Liga gehandelt wird, setzte anschließend seine Unterschrift. Als Ablöse steht eine Summe im Raum, die inklusive Boni zwischen zwölf und 15 Millionen Euro liegen soll.

"Das ist zum Ende der Wechselperiode noch einmal ein ganz wichtiger Transfer für uns", sagte Bayer-04-Sportdirektor Simon Rolfes über die neue Nummer 31. "Amine Adli ist das letzte Puzzleteil, das wir bei der Zusammenstellung unseres Kaders noch unbedingt einsetzen wollten. Er hat enormen Speed und eine sehr gute Technik, ist überaus wendig und trickreich."

Völler stolz über ausgestochene Konkurrenz

Zahlreiche andere europäische Klubs hatten mitgeboten, den Zuschlag erhielt aber die Werkself. "Wir haben mit Amine unseren Wunschspieler bekommen. Dass sich ein derart umworbener Jungprofi trotz namhafter Konkurrenz für uns entschieden hat, sagt eine Menge aus über Bayer 04 Leverkusen", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. "Internationale Top-Talente wie Amine wissen, dass sie hier Spielzeit bekommen und sich früh auf höchstem Niveau bewähren und entwickeln können."

Der Linksfuß soll den an Aston Villa verkauften Leon Bailey ersetzen, auch wenn Adli noch kein ausgereifter Spieler ist. "Ich wollte unbedingt hier hin. Leverkusen pflegt einen Spielstil, der total zu mir passt“, sagt Adli, der in der Ligue 2 zum Spieler der abgelaufenen Saison gewählt wurde. "Die Mannschaft ist angriffslustig, hat sehr schnelle und technisch starke Spieler."