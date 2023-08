Nächster Coup für Union: Bonucci-Wechsel kurz vor Abschluss

Ursprünglich wollte Leonardo Bonucci in seiner Heimat Italien bleiben, doch nun zieht es den Innenverteidiger wohl doch nach Deutschland - zu Union Berlin.

Nach kicker-Informationen haben sich die beiden Parteien auf einen Wechsel geeinigt. So wird der neunfache italienische Meister in Kürze in Berlin erwartet, um am Freitag den Medizincheck zu absolvieren und einen Einjahresvertrag zu unterschreiben.

Die Verantwortlichen hatten sich mit Leonardo Bonucci bereits vor einiger Zeit ausgetauscht, doch der Abwehrmann präferierte einen Verbleib in Italien. Ein Deal mit der AC Florenz oder auch Lazio Rom kam aber nicht zustande, den Laziali sagte der 36-Jährige letztendlich ab.

Nun aber klappt es wohl mit Union Berlin, die händeringend noch nach einem neuen Innenverteidiger Ausschau gehalten haben. Und nun mit dem 36-Jährigen, der bei Juventus Turin aussortiert worden war, anscheinend eine internationale Größe an Land ziehen.

Ein Grund für den Wechsel soll wohl auch die Teilnahme an der Champions League gewesen sein. Bonucci will sich für die EM 2024 in Deutschland nochmals auf höchstem Niveau empfehlen, damit ihn der neue italienische Nationaltrainer Luciano Spalletti nominiert.