Nachholspiel zwischen HSV und Aue terminiert

Die DFL hat die abgesagte Partie zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue neu terminiert.

Am Montag gab die DFL bekannt, dass das Spiel für Dienstag, 5. April (18.30 Uhr), angesetzt ist. Wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Hamburgern wurde die eigentlich für vergangenen Samstag angesetzte Partie kurzfristig abgesagt.

Für beide Teams bedeutet das somit eine englische Woche mit drei Spielen in neun Tagen. Der HSV empfängt am Samstag, 02. April, den SC Paderborn und reist nach dem Nachholspiel am 10. April zu Holstein Kiel. Aue ist zunächst am 01. April zu Gast bei Tabellennachbar Ingolstadt und empfängt am 09. April Hannover 96.