Antrag stattgegeben: HSV-Spiel gegen Aue wird wegen Corona-Ausbruch verlegt

Am Donnerstag hatte der Hamburger SV nach einem Corona-Ausbruch die Verlegung des ursprünglich für Samstag (13.30 Uhr) geplanten Heimspiels gegen Erzgebirge Aue beantragt. Die DFL hat am späten Freitagabend nun zugestimmt.

Am frühen Donnerstagnachmittag hatte sich nach einer Reihe von Testungen der Verdacht bestätigt, dass sich ein Großteil des Kaders und des Staffs mit dem Coronavirus infiziert hat.

Dem HSV stehen nicht mehr die benötigten 16 einsatzfähigen Spieler zur Verfügung, die DFL hat dem Antrag des Vereins auf eine Spielverlegung deshalb zugestimmt.

Für Jonas Boldt ist der die Entscheidung "folgerichtig". Der HSV-Vorstand erklärt: "Wir sind in der aktuellen Lage leider nicht spielfähig und werden weiterhin in enger Abstimmung mit allen Beteiligten daran arbeiten, dass eine Weiterverbreitung der Infektionslage verhindert wird und wir schnellstmöglich wieder in den Wettbewerb einsteigen können. Dazu stehen wir im engen Austausch mit unseren Spielern und deren Familien und schauen, wie wir sie unterstützen können."

Wann die Begegnung nachgeholt wird, stand noch nicht fest.

