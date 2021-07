Nachfolger von Moisander gewählt: Toprak ist Werders neuer Kapitän

Die Mannschaft des SV Werder Bremen hat am Dienstag Kapitän und Mannschaftsrat gewählt. Neuer Spielführer der Hanseaten ist Abwehrspieler Ömer Toprak.

Ömer Toprak wird die Grün-Weißen in dieser Saison als Kapitän auf das Feld führen. Seine Stellvertreter sind Maximilian Eggestein und Leonardo Bittencourt. Auch im vergangenen Jahr, als die Bremer abstiegen, war ein Abwehrspieler der Spielführer der Norddeutschen - Niklas Moisander war der Kopf der Werder-Mannschaft, aber der Finne wechselte im Sommer nach Malmö.

Das Trio Toprak, Eggestein und Bittencourt ist auch Teil des neuen Mannschaftsrates, der um Christian Groß und Niclas Füllkrug ergänzt wird.

Toprak einer der erfahrensten Spieler in Anfangs Team

Toprak ist einer der erfahrensten Spieler im Kader der Mannschaft von Trainer Markus Anfang. In Bremen spielt er seit Juli 2019. Zuvor war der türkische Nationalspieler in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg unter Vertrag gestanden. Insgesamt stehen 263 Bundesligaspiele, 39 Einsätze in der Champions League und 30 Partien in der 2. Liga in seiner Vita.