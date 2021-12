Nach Zwayer-Aussagen: Was Bellingham nun droht

Dass Jude Bellinghams Aussagen zu Felix Zwayer ein sportrechtliches Nachspiel haben, ist mittlerweile so sicher wie das Amen in der Kirche. Nicht ausgeschlossen, dass der BVB-Profi noch Kevin de Bruyne überflügelt - im negativen Sinne.

Ziemlich unflätig hatte der Belgier, damals in Diensten des VfL Wolfsburg, in der Saison 2014/15 einen Balljungen der Frankfurter Eintracht beschimpft. Das DFB-Sportgericht bestrafte de Bruyne damals mit einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro, das dürfte bis heute das Maximum für ein Vergehen eines einzelnen Akteurs sein. Der Grund: "Unsportliches Verhalten in der Form eines krass sportwidrigen Verhaltens". In die gleiche Richtung dürfte es nun bei Bellingham gehen.

Der hatte Schiedsrichter Felix Zwayer nach der 2:3-Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern mit den Worten kritisiert: "Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was soll man da erwarten?"

Sperre möglich, Geldstrafe realistischer

Dass der 18-Jährige im Feuereifer nach der verlorenen Partie redete, könnte ihm sportrechtlich mildernd ausgelegt werden, ebenso, dass Zwayer eine mangelhafte Leistung dargeboten hatte. Doch dass er - trotz Zwayers Vorgeschichte - eine Manipulation insinuiert, wird Folgen haben für den 18-Jährigen. Für unsportliches Verhalten sieht die Rechts- und Verfahrensordnung sogar Sperren von bis zu sechs Monaten vor. Bei Bellingham dürfte es freilich um einen weitaus kürzeren Zeitraum gehen. Nicht ausgeschlossen, dass er mit einer (hohen) Geldstrafe davonkommt. Vieles wird auch von seiner Stellungnahme abhängen, zu der der DFB-Kontrollausschuss aufrufen wird.

Strafanzeige gegen Bellingham

Mit Blick auf die ordentliche Gerichtsbarkeit ist gegen den BVB-Profi offenbar eine Strafanzeige gestellt worden wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung und zwar von dem DFB-Schiedsrichterbeobachter Marco Haase, der im Verbands-Schiedsrichter-Lehrstab des Niedersächsischen Fußballverbandes tätig ist.

Haase erklärte gegenüber der Allgemeinen Zeitung der Lüneburger Heide: "Diese Aussagen treffen alle Unparteiischen bis zur Basis auf Kreisebene, die Woche für Woche unterwegs sind und dafür sorgen, dass der Spielbetrieb aufrecht erhalten wird und es fair auf unseren Sportplätzen zugeht."

Haases Anzeige richtet sich demnach auch gegen den ehemaligen Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe, der den Hoyzer-Skandal maßgeblich aufgedeckt hatte, Zwayers Rolle seitdem kritisch sieht und dies auch entsprechend geäußert hat. Haase, so erklärte er, habe die Anzeige als Privatperson gestellt. Das deckt sich mit den Angaben des DFB, der gegenüber dem kicker erklärte: "Der DFB hatte keinen Kenntnisstand über die vermeintliche Strafanzeige von Herrn Haase und hat davon erst heute aus der Berichterstattung erfahren."

Zehn Minuten Nachspielzeit hatte Zwayer am Samstagabend angesetzt - (sport-)rechtlich betrachtet geht das Spitzenspiel in die Verlängerung.