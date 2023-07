Nach Vertragsauflösung in Mainz: Hertha verpflichtet Lucoqui

Hertha BSC erweitert seine Optionen in der Defensive und hat Anderson Lucoqui von Mainz 05 mit einem Vertrag bis Sommer 2024 ausgestattet.

Wie die Mainzer in einer Presseinfo erklärten, hat sich der Bundesligist mit Lucoqui "in beiderseitigem Einvernehmen" auf eine Auflösung des eigentlich noch bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrags geeinigt. Im Anschluss hat der 26-jährige Linksverteidiger, der in der letzten Spielzeit als Leihgabe bei Hansa Rostock in 15 Partien zum Einsatz gekommen war, nun bei den Berlinern für eine Saison unterschrieben.

Weber: "Athletik, Tempo und Mentalität"

Benjamin Weber zeigt sich glücklich, dass sich "Anderson für Hertha BSC entschieden hat. Durch seine Athletik, sein Tempo und seine Mentalität vergrößert er unsere Möglichkeiten in der Defensive", stellte der Sportdirektor in einer Pressemitteilung des Bundesligaabsteigers die Vorzüge des Defensivspielers heraus.

Lucoqui kommt mit Aufstiegserfahrung

"Hertha ist ein großer Klub, ein richtiger Traditionsverein. Ich bin stolz, jetzt ein Teil davon zu sein und werde in jedem Training und jedem Spiel alles reinwerfen, um zu einer gelungenen Saison beizutragen", geht Lucoqui, der die Rückennummer 21 bekommt, seine neue Herausforderung hochmotiviert an.

Mit Lucoqui hat sich der Hauptstadtklub Aufstiegserfahrung dazu geholt: Der Verteidiger stieg sowohl mit Fortuna Düsseldorf (2018) als auch mit Arminia Bielefeld (2020) in die Bundesliga auf. Für die Ostwestfalen und Mainz absolvierte Lucoqui 34 Spiele im Oberhaus und bringt Erfahrung aus insgesamt 39 Zweitligapartien mit.