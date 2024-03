Nach Tor und Rot: Brooks muss zwei Spiele aussetzen

John Anthony Brooks erlebte in Frankfurt ein Wechselbad der Gefühle. Der Hoffenheimer traf zur Führung und musste dann mit Rot vom Platz. Der Abwehrspieler wird zwei Spiele fehlen.

Mit 44 Gelben Karten in 249 Bundesligaspielen liegt John Anthony Brooks relativ weit vorne im Ranking der Gelbsünder unter den aktuellen Bundesligaprofis. Am Sonntag hätte sich der US-Amerikaner glücklich geschätzt, wäre es bei dieser Farbe geblieben.

Doch in der 22. Minute hatte Referee Bastian Dankert schlichtweg keine andere Wahl, als dem Hoffenheimer den Roten Karton unter die Nase zu halten. Frankfurts Omar Marmoush war erst Florian Grillitsch und dann auch Brooks einteilt, dessen Rettungsaktion gründlich misslang. Eine klassische Notbremse, für die er nun für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Damit wird Brooks im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart sowie bei Tabellenführer Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung stehen. Für ihn war es übrigens die erste Rote Karte in der Bundesliga überhaupt.

Matarazzo fehlen zwei Innenverteidiger

In der 6. Minute hatte der 31-Jährige noch die frühe Führung für die Kraichgauer nach einem Eckball per Kopf erzielt. Nur drei Torschützen in der Bundesligageschichte flogen noch früher vom Platz, Rekordhalter ist mit Sejad Salihovic (11. Minute) ebenfalls ein Hoffenheimer. Nach dem Platzverweis geriet Hoffenheim auf die Verliererstraße, die Eintracht traf in regelmäßigen Abständen und gewann letztlich mit 3:1.

Zu allem Überfluss sah auch noch Brooks' Abwehrkollege Ozan Kabak in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte, womit Pellegrino Matarazzo gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr) auf zwei Innenverteidiger verzichten muss. Der Coach muss sich nun Gedanken machen, wer das Duo am Samstag ersetzen wird. Was die Kabak-Rolle angeht, dürfte Kevin Akpoguma gesetzt sein.