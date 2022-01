Nach "surrealem Jahr": Hoffenheim verlängert mit Raum

Bei der TSG Hoffenheim wird in den letzten Wochen Vertrag auf Vertrag verlängert. Jetzt ist David Raum, wie der kicker bereits exklusiv berichtet hatte, an der Reihe gewesen.

Setzte sich in Hoffenheim auf der Stelle durch: David Raum. imago images/Langer

David Raum war erst im vergangenen Sommer von Aufsteiger Fürth nach Hoffenheim gewechselt und bekommt dennoch wenige Monate später bereits einen neuen Vertrag. Die Begründung liefert Alexander Rosen: "Gerade in einer derart anspruchsvollen Zeit ist es trotz aller sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen von größter Wichtigkeit, strategisch zu denken und richtungsweisende Entscheidungen zu treffen", wird der Direktor Profifußball im der Pressemitteilung der Kraichgauer zitiert. "David ist aktuell sicher einer der absoluten Shooting Stars des deutschen Fußballs. Er hat ein fast schon surreales Jahr hinter sich und in den vergangenen Monaten bei uns noch einmal eine starke Entwicklung genommen. Wir hatten große Erwartungen, als wir David vor knapp einem Jahr verpflichteten, aber um ehrlich zu sein, hat er diese mit Höchstgeschwindigkeit übertroffen."

Gehaltserhöhung und Ausstiegsklausel inklusive

Der 23-Jährige wurde bei der TSG sofort zu einem der Leistungsträger und steuerte zwei Tore und sechs Vorlagen in 18 Ligaspielen bei. Nebenbei wurde er noch Nationalspieler und von Hansi Flick drei Mal eingesetzt. Der neue Vertrag läuft jetzt bis 2026 (bisher 2025) und inkludiert eine angepasste Gehaltserhöhung. Außerdem dürfte eine stattliche Ausstiegsklausel jenseits der 30-Millionen-Euro-Marke eingebaut worden sein, die wohl nicht vor 2023 aktivierbar sein wird.

Raum: "Alles richtig gemacht"

"Nachdem ich meine Entscheidung getroffen hatte, im vergangenen Sommer eine neue sportliche Herausforderung zu suchen, war ich in der privilegierten Situation, zwischen einer Vielzahl von Optionen zu wählen. Ich hatte nach den ersten Gesprächen mit Alexander Rosen und Sebastian Hoeneß dann sehr schnell das Gefühl, dass die TSG genau der richtige Klub für mich ist und heute kann ich im Rückblick sagen: alles richtig gemacht", erklärt Raum. "Ich habe hier vom ersten Moment an sehr großes Vertrauen gespürt und wurde von allen hervorragend aufgenommen. Der mutige und offensiv ausgerichtete Spielstil in Hoffenheim kommt mir und meinem Spiel total entgegen, sodass ich nicht lange überlegen musste hier zu verlängern."

Zuletzt hatten in Hoffenheim schon Youngster Georginio Rutter (2026), Kevin Vogt (2025), Oliver Baumann (bis 2024) und Ihlas Bebou (bis 2026) vorzeitig verlängert.