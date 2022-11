Nach sportlichem Aufwind: Auch die Zahlen stimmen in Fürth

Zufrieden kann die SpVgg Greuther Fürth in das kommende Jahr gehen. Nicht nur sportlich befindet sich das Kleeblatt im Aufwind.

Unter dem neuen Trainer Alexander Zorniger holte Fürth zehn Punkte aus den letzten vier Spielen, hat damit die Abstiegszone verlassen und sich zum Ende der Hinrunde ins Tabellenmittelfeld aufgemacht. Sportlich stimmt es also bei der SpVgg wieder - finanziell ebenso. Die Franken erwirtschafteten im abgelaufenen Geschäftsjahr ein sattes Plus.

Der Bundesliga-Absteiger vermeldete am Donnerstag bei der Mitgliederversammlung für 2021/22 einen Gewinn nach Steuern von rund 5,3 Millionen Euro bei einem Gesamtumsatz von 49,1 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte dieser noch 23,8 Millionen betragen. Zudem gab Fürth bekannt, dass sich das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr auf 7,8 Millionen Euro verdreifacht habe.

Wir haben auf allen Ebenen eine gute Entwicklung genommen. Holger Schwiewagner

"Nach den sehr schwierigen Corona-Jahren war es aus finanzieller Sicht ein außerordentlich wichtiges Jahr, natürlich unterstützt von der Teilnahme an der 1. Bundesliga", erklärte Geschäftsführer Holger Schwiewagner. "Aber wir haben auf allen Ebenen eine gute Entwicklung genommen - und das obwohl wir gerade im Zuschauerbereich noch mit stärkeren Corona-Beschränkungen über einen erheblichen Teil der Saison auskommen mussten."

Schwiewagner sieht Fürth "sehr gut gewappnet"

Schwiewagner richtete aber auch den Blick nach vorne: "Wie alle haben wir gerade auch mit der Teuerung zu kämpfen. Aufgrund des guten Geschäftsjahres konnten wir in dieser Saison die Preise zwar noch stabil halten, aber natürlich wird das bei anhaltender Entwicklung nicht dauerhaft möglich sein. Dennoch sehe ich uns insgesamt sehr gut für die Herausforderungen in den nächsten Jahren gewappnet." Fürth habe das "Fundament wieder deutlich stabilisieren" können und kann nun " sehr positiv an der Zukunft arbeiten".

Neuer Präsident: Heißmann folgt auf Höfler

Mit einem neuen Präsidenten. Nachdem Fred Höfler nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stand, "haben sich die Gremien der Spielvereinigung auf den bisherigen Vize-Präsidenten Volker Heißmann als Nachfolger verständigt", wie der Klub mitteilte. Im Juli 2018 hatte Höfler vom langjährigen Boss Helmut Hack übernommen, nun führt Heißmann das Kleeblatt an. "Wir sind froh, dass wir Volker Heißmann für das Amt des Präsidenten gewinnen konnten. Als Vizepräsident kennt er die Herausforderungen und Aufgaben bestens", sagte Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister und Vorsitzender des Wirtschaftsbeirates der SpVgg Greuther Fürth e.V.