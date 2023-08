Nach Rot gegen KSC: Braunschweig zwei Spiele ohne Nikolaou

Eintracht Braunschweig muss in den kommenden zwei Partien ohne Jannis Nikolaou (30) auskommen. Der Löwen-Kapitän hatte im Spiel beim Karlsruher SC die Rote Karte gesehen - nun legte das DFB-Sportgericht das Strafmaß fest.

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat früh in der Saison mit einem ungewöhnlichen Problem zu kämpfen. Die Rote Karte gegen Kapitän Jannis Nikolaou bei der 0:2-Niederlage in Karlsruhe war bereits der vierte Platzverweis im fünften Pflichtspiel für die Löwen.

Wann endet Braunschweigs Sperren-Problem?

Defensivmann Hasan Kurucay hatte die Sperren-Flut mit seiner Gelb-Roten-Karte beim Zweitliga-Saisonauftakt gegen Kiel (0:1) eröffnet, zwei Spiele darauf ließ Sebastian Griesbeck in der Nachspielzeit des Pokalduells mit dem FC Schalke 04 (1:3) den zweiten Platzverweis folgen. Auch in der anschließenden Ligapartie gegen die Königsblauen (1:0) kam es kurz vor Schluss zu einer erneuten Gelb-Roten-Karte - in diesem Fall für Innenverteidiger Brian Behrendt. Während Behrendt bei der jüngsten Auswärtsniederlage also nur die Zuschauerrolle blieb, setzte Jannis Nikolaou mit seiner Notbremse und der daraus resultierenden Roten Karte den Negativtrend der Eintracht fort.

Trotz Behrendts abgesessener Sperre werden die Löwen somit auch im kommenden Heimspiel am Freitag gegen den FC St. Pauli (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie im darauffolgenden Auswärtsspiel bei Hertha BSC auf einen wichtigen Akteur verzichten müssen. Das DFB-Sportgericht belegte Nikolaou, der bis dato keine Pflichtspiel-Sekunde in dieser Saison verpasst hat, mit einer Sperre über zwei Spiele. Eintracht Braunschweig hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Der Ausfall des Spielführers kommt für die Löwen zu einem wahrlich unpassenden Zeitpunkt. Mit drei Punkten aus den ersten vier Spielen rangiert Braunschweig derzeit auf dem 16. Tabellenplatz und steht bereits früh in der Saison unter Zugzwang.