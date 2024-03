Nach "rosarot" zurück im Abstiegskampf: VfL trauert vergebenen Punkten nach

Viel fehlte nicht und der VfL Bochum wäre ein großer Gewinner des 27. Bundesliga-Spieltags geworden. Doch ein verspielter 2:0-Vorsprung gegen Schlusslicht SV Darmstadt 98 sorgte am Ende für lange Gesichter im Bochumer Lager.

Thomas Letsch brachte in klaren Worten zum Ausdruck, was nach dem 2:2 gegen die Lilien am Abend der Ostersonntags viele in Bochum dachten. Auf Frage bei DAZN, was er nach dem Spiel empfinde, meinte der VfL-Coach: "Vor allem Enttäuschung. Wir hatten die Riesenchance zum 3:0. Aber wir bringen einen Gegner zurück, der eigentlich weg war."

"Das letzte Bisschen fehlt, es ist immer das Gleiche, was wir erzählen", haderte der 55-Jährige mit dem Defensivverhalten seines Teams bei den Gegentoren - und sicherlich auch mit dem Patzer seines Keepers Manuel Riemann beim 2:2-Ausgleichstreffer von Oscar Vilhelmsson.

Stöger: "Stehen verdient da, wo wir stehen"

Seine Spieler pflichteten ihm bei. "Das zieht sich so schon durch die ganze Saison", meinte auch Doppeltorschütze Philipp Hofmann, der sein Team mit einem Doppelpack zwischenzeitlich vermeintlich komfortabel mit 2:0 in Führung gebracht hatte. "Wenn wir das dritte Tor machen, passiert gar nichts mehr", so der Stürmer weiter. Genau so sah es auch Kevin Stöger: "Das ist extrem bitter, wir hatten Chancen zum 3:0. Aber deswegen spielen wir 2:2 und stehen verdient da, wo wir stehen."

Der 31-Jährige Mittelstürmer, für den die Spielzeit 2023/24 bis dato keine leichte gewesen war, konnte mit seinen zwei Toren zumindest individuell etwas Positives aus dem Spiel mitnehmen, zumal es im 22. Bundesliga-Einsatz erst seine Saisontore zwei und drei gewesen waren. "Für Stürmer ist es immer wichtig zu treffen - erst recht zweimal. Das ist wichtig für mich und gibt mir Selbstvertrauen", sagte Hofmann.

"Hatten tolle Situation nach dem Bayern-Spiel"

Angesichts der Lage als Tabellen-15. mit sechs Punkten Vorsprung vor dem 1. FSV Mainz 05 und sieben vor dem kommenden Auswärtsgegner 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr), sieht Letsch sein Team erneut in einer unkomfortablen Position angekommen. "Wir hatten eine tolle Situation nach dem Bayern-Spiel, da war die Welt rosarot", spielte er auf den damaligen Platz elf bei neun beziehungsweise zehn Punkten Vorsprung auf Platz 16 und 17 an. Aus diesem Grund schwörte der VfL-Trainer seinen Klub direkt noch auf eine schwierige Schlussphase ein: "Jetzt haben wir aus fünf Spielen nur einen Punkt geholt. Deshalb sind wir mittendrin im Abstiegskampf. Wir haben noch harte sieben Wochen vor uns."

Und die beginnen schon am kommenden Samstag in Köln, an dem die letzten Vier der Bundesliga-Tabelle unter sich sind und daher der 1. FSV Mainz 05 im Parallelspiel Darmstadt zu Gast hat.