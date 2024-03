Riemann patzt, Bochum verpasst Befreiungsschlag im Keller

Der VfL Bochum ließ nach 2:0-Führung beim 2:2 gegen Schlusslicht Darmstadt 98 zwei Zähler liegen und verpasste so einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller der Bundesliga.

Bochums Coach Thomas Letsch stellte nach der 0:2-Niederlage in Mainz vor der Länderspielpause dreimal um: Statt Ordets, Daschner und Broschinski (alle Bank) begannen Passlack, Antwi-Adjei (wieder fit nach muskulären Problemen) und Hofmann.

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht nahm im Vergleich zur 2:5-Pleite gegen den FC Bayern ebenfalls drei Änderungen vor. Karic ersetzte Holland (Adduktorenprobleme). Zudem spielten Gjasula und Manu an Stelle von Franjic (Gelbsperre) und Kempe (Bank).

Hofmann belohnt Bochumer Druckphase

Beide Teams starteten mit Elan ins Spiel und waren bemüht, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Darmstadt erzielte früh ein Tor durch Skarke, das aber keine Anerkennung erhielt, weil der vermeintliche Vorbereiter Vilhelmsson beim Zuspiel knapp im Abseits gestanden hatte (3.).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kam der VfL besser ins Spiel, entwickelte auch einigen Druck und kam so zu Chancen: Passlack scheiterte am Außennetz (16.), Osterhage schoss aus 19 Metern vorbei (19.). In der 30. Minute war es soweit: Hofmann erzielte nach einer Stöger-Ecke im zweiten Versuch die durchaus verdiente Pausenführung - auch wenn die Lilien kurz vor der Halbzeit in Person von Klarer nach Standardsituation noch eine Chance für sich verbuchen konnten (44.).

Skarke und Vilhelmsson bringen Lilien zurück

Nach dem Seitenwechsel brachte Lieberknecht den von Bochum an Darmstadt ausgeliehenen Holtmann ins Spiel, der rechts Manu ersetzte. Doch an alter Wirkungsstätte startete das Spiel unglücklich für den 29-Jährigen, der mit einem erlaufenen Ball an der Torauslinie ungewollt das 2:0 einleitete. Denn so kam Schlotterbeck an den Ball und beförderte diesen prompt per Flanke in den Strafraum, wo Hofmann per Kopf akkurat einköpfte (48.).

Fast aus dem Nichts kamen die Lilien nach einer guten Stunde zum Anschlusstreffer. Nach einem schnörkellosem Angriff und Vorlage von Justvan erzielte Skarke aus zentraler Position das 1:2 aus Sicht der Gäste (62.). Bochum hatte zunächst weiter mehr vom Spiel, Schuhen rettete mit den Fingerspitzen gegen Asano (74.). Doch kurz darauf erzielte der von Justvan gekonnt freigespielte Vilhelmsson aus spitzem Winkel das 2:2 - nicht zuletzt weil Riemann, dem der Ball beim Klärungsversuch abrutschte, entscheidend patzte (76.). Beide Teams hatten in den Schlussminuten noch Chancen, am Ende blieb es aber beim Remis.

Für beide Teams warten auch in der kommenden Woche Duelle gegen direkte Konkurrenten im Keller: Der VfL spielt am kommenden Samstag gegen Köln weiter (15.30 Uhr). Darmstadt spielt zeitgleich in Mainz.